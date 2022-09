Mercoledì 28 settembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di U&D. In studio, erano presenti Davide Donadei, Roberta Di Padua e Chiara Rabbi: dal confronto dei tre, è emerso che durante due mesi dopo la rottura con l'ex corteggiatrice, l'ex tronista ha baciato la dama del dating show. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno immediatamente preso le difese di Chiara, attaccando soprattutto Di Padua.

Il precedente

Terminato il percorso sul trono di U&D, Davide aveva scelto di uscire dal programma con Chiara. In principio, la relazione sembrava andare a gonfie vele, tanto che l'ex corteggiatrice aveva deciso di lasciare la sua città d'origine per trasferirsi in quella del suo compagno.

Dopo un periodo di crisi, la coppia, a luglio, ha annunciato la rottura. Due mesi dopo, Davide è stato pizzicato a Napoli fuori da un hotel con Roberta Di Padua.

Per questo motivo, Maria De Filippi ha deciso di chiamare in studio i protagonisti del "triangolo-amoroso" per un chiarimento.

Ecco cos'è successo tra l'ex tronista e la dama

In principio, Davide Donadei aveva spiegato di essersi trovato a Napoli per motivi di lavoro.

Archiviati gli impegni, l'ex tronista di U&D aveva deciso di chiamare Roberta Di Padua per mangiare qualcosa insieme. Sui social, Donadei aveva precisato di non aver trascorso la notte con l'attuale dama del dating show. In studio, però, l'ex tronista ha ceduto e ha ammesso che tra lui e Roberta c'è stato un bacio.

Dal canto suo, Di Padua ha precisato di non essere andata oltre poiché ha compreso che con Davide c'era solo attrazione fisica e nulla di più.

Stando alla versione di Roberta Di Padua, l'ex tronista l'avrebbe invitata a trascorrere la notte insieme anche quando si trovavano a Roma per prendere parte alla registrazione di Uomini e donne.

La reazione di Rabbi e il commento di Tina e Gianni

Di fronte al racconto di Roberta Di Padua e Davide Donadei, Chiara Rabbi ha sostenuto di aver sempre avuto ragione ad essere gelosa della dama. Tina Cipollari ha criticato duramente Roberta, sostendendo che la dama non si doveva neanche permettersi di scrivere ad un ragazzo fidanzato.

Inoltre, Cipollari ha spezzato una lancia a favore dell'ex corteggiatrice: secondo Tina, Rabbi faceva bene ad essere gelosa. Gianni Sperti, incredulo che Di Padua abbia rifiutato le avances dell'ex tronista del dating show, si è schierato dalla parte di Chiara Rabbi.

Donadei ha compreso di aver sbagliato, ma ha ribadito che il bacio è scattato quando era single. Inoltre, il diretto interessato ha precisato che la storia con Chiara Rabbi è giunta al capolinea per l'eccessiva gelosia di lei. A proposito di gelosia, Chiara ha lasciato intendere di aver avuto i suoi buoni motivi per aver fatto delle scenate.