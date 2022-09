Lorenzo Pugnaloni ha appena divulgato nuovi spoiler sulle ultime due registrazioni di U&D. Il blogger, dunque, tramite Instagram fa sapere che Gemma ha respinto il corteggiamento di un signore, così come il tronista Federico Nicotera, che ha detto no a parecchie ragazze arrivate in studio solo per lui. Tra le altre anticipazioni delle riprese del 7 e 8 settembre, spiccano quelle sul ritorno di Roberta nel parterre e sulle lacrime che Riccardo ha versato per Ida.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Mercoledì 7 e giovedì 8 settembre, si sono registrate due nuove puntate di U&D.

L'edizione 2022/2023 del dating-show, dunque, è iniziata col botto, soprattutto stando alle anticipazioni che stanno circolando sui primi quattro appuntamenti stagionali.

La mattina di venerdì 9, poi, il blogger Pugnaloni ha fornito ulteriori dettagli su quello che è successo in studio nei giorni scorsi, sia tra i protagonisti del Trono Classico che tra quelli dell'Over.

Questa settimana, dunque, Gemma ha avuto la possibilità di voltare pagina dopo il rifiuto di Didier. Maria De Filippi ha presentato alla dama un nuovo signore del parterre, un uomo che era intenzionato a conoscerla ma lei, un po' a sorpresa, ha detto di no.

Galgani, dunque, ha respinto il corteggiamento di una new entry del cast, smentendo Tina Cipollari che ha sempre detto che accetterebbe sempre tutti pur di rimanere al centro dell'attenzione.

La decisione dei giovani di U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata sulla registrazione di U&D dell'8 settembre, riguarda i due tronisti che da una settimana affiancano Federica Aversano e Lavinia Mauro sulla poltrona rossa.

Pugnaloni fa sapere che Federico Nicotera si è mostrato subito deciso, tant'è che ha eliminato una corteggiatrice con la quale era uscito in esterna e anche quasi tutte le nuove ragazze che la conduttrice gli ha presentato.

L'ingegnere aeronautico, infatti, ha trattenuto solo una giovane tra le tante che l'8 settembre sono arrivate in studio per conoscerlo.

Su Federico Dainese, invece, non si è saputo molto, se non che anche lui ha cominciato a frequentare alcune spasimanti fuori dagli Elios: pare che i primi appuntamenti dell'odontotecnico siano andati bene, ma che non sia ancora nato nulla di concreto o degno di nota.

Riccardo 'superstar' a U&D

Sempre restando in tema "colpi di scena" e nuovi corteggiatori, l'8 settembre si è quasi sfiorata la rissa tra Riccardo e uno spasimante di Ida.

I due cavalieri di U&D hanno litigato in modo così acceso che a un certo punto stavano per mettersi le mani addosso, per fortuna sono intervenute altre persone per separarli. Maria De Filippi ha preteso che i protagonisti di questo scontro si scambiassero una stretta di mano in segno di pace.

Guarnieri, però, ha fatto discutere anche quando ha versato qualche lacrima davanti alle telecamere. La conduttrice ha spiazzato il pubblico presente chiedendo a Platano di fare un elenco dei pregi dell'ex compagno e lui, sentendola parlare, si è commosso.

Una percezione comune, è che la padrona di casa del dating-show voglia ancora spingere sull'ex coppia, conscia del fatto che questo tira e molla regali ancora ottimi ascolti a distanza di anni.

Nel Trono Over, poi, è rientrata ufficialmente Roberta Di Padua. La dama ha detto sì alla cena che Alessandro Vicinanza le ha proposto di fare il 7 settembre: i due hanno confermato che sarebbero usciti insieme al termine delle riprese di giovedì pomeriggio.

La romana, dunque, è tornata nel parterre e c'è già chi è pronto a scommettere che si innescheranno le solite dinamiche tra lei, Ida e Riccardo: il pugliese, infatti, è ex di entrambe.