La prima delle due registrazioni settimanali di U&D, ha regalato un bel po' di colpi di scena. Le anticipazioni che ha fornito il blogger Lorenzo Pugnaloni, fanno sapere che il 7 settembre ci sono stati tanti scontri in studio, soprattutto tra i protagonisti del Trono Over. Tina se l'è presa anche con Federica, a suo dire troppo esigente nei confronti dei corteggiatori che sta frequentando da una sola settimana. Tra gli ospiti delle riprese anche Roberta Di Padua, che sarebbe vicina al ritorno nel cast dopo un invito a cena di Alessandro.

Aggiornamenti sul cast di U&D

La registrazione di U&D di mercoledì 7 settembre, è stata all'insegna degli scontri. Gli spoiler che stanno circolando da qualche ora in rete, infatti, informano fan e curiosi del fatto che è accaduto di tutto in studio, soprattutto liti e conoscenze finite male.

Maria De Filippi ha deciso di occuparsi soltanto dei percorsi delle due ragazze sul trono, quindi ha mandato in onda le esterne che Mauro e Aversano hanno fatto in settimana.

Se Lavinia si è trovata bene con un giovane che la collega aveva eliminato pochi giorni prima, Federica ha avuto da ridire sull'atteggiamento poco romantico dei suoi spasimanti.

La napoletana vorrebbe più iniziativa da parte dei corteggiatori con i quali esce, e questa pretesa ha scatenato la reazione di una già risentita Tina Cipollari.

La discussione negli studi di U&D

"Se aspetti George Clooney, tornatene a casa", ha detto l'opinionista di U&D nei confronti della neo tronista Aversano.

Tra le due non c'è simpatia sin dai tempi in cui la ragazza corteggiava Matteo Ranieri, e la registrazione del 7 settembre l'ha ribadito in quanto hanno litigato di nuovo in modo acceso.

Nel sentire la replica piccata di Federica, Tina ha deciso di tagliare corto lanciandole una frecciatina piuttosto velenosa.

"Farai la fine di Gemma se continui così", ha detto Cipollari rivolgendosi sia alla giovane napoletana che a Maria De Filippi.

Anche la scorsa settimana ci sono stati dei reciproci punzecchiamenti tra la vamp e la protagonista del Trono Classico: l'oggetto del contendere, però, l'altra volta è stato lo scetticismo che la 28enne ha mostrato verso Riccardo Guarnieri, che si era appena dichiarato per lei.

La collega di Gianni Sperti ha ricordato a tutti che in recenti interviste Aversano si era detta pronta a uscire col cavaliere, soprattutto per fare un dispetto a Ida, ma oggi che è sul trono ha fatto dei passi indietro.

Ex coppia di U&D ospite

Le altre anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 7 settembre, riguardano sempre le dame e i cavalieri dell'Over.

Chi ha assistito alle riprese di mercoledì pomeriggio, racconta che tra Ida e Alessandro è già tutto finito. Dopo essere usciti insieme (con tanto di scambio di baci) una settimana fa, i due hanno chiuso definitivamente.

Vicinanza, inoltre, ha subito messo gli occhi su un'ex protagonista del parterre che era ospite in studio per altri motivi.

La redazione ha chiesto a Roberta Di Padua di partecipare alle riprese per motivare il suo recente incontro con Davide Donadei, anche lui presente come la ex Chiara Rabbi.

Il ragazzo si è esposto chiedendo alla dama di andare a cena e, in caso di interesse, rientrare nel cast per conoscersi meglio.

Riccardo, invece, ha confermato la sua intenzione di non lasciare il parterre per corteggiare Federica; dopodiché si è messo in mezzo nel rapporto tra Ida e Alessandro.

Armando è intervenuto consigliando al "collega" di pensare alle sue frequentazioni, anche perché fino ad ora ha ricevuto solamente "due di picche", prima da Aversano e poi da Platano.