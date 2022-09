Veronica Ursida è stata una delle protagoniste di U&D. L'ex dama in un'intervista al settimanale Mio, è tornata a parlare dell'esperienza vissuta all'interno del dating show di Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, Veronica ha commentato in modo negativo la frequentazione con Armando Incarnato. A tal proposito Ursida ha definito la conoscenza come un "brutto ricordo".

Lo sfogo dell'ex dama

Oggi, Veronica Ursida è felicemente fidanzata da un anno con Vito Fiusco. L'ex dama di Uomini e donne prima di trovare l'amore lontano dai riflettori aveva cercato la felicità nel programma di Maria De Filippi.

Tra le conoscenza fatte all'interno del dating show, c'è quella con Armando Incarnato. La diretta interessata ha ammesso di avere un pessimo ricordo del cavaliere, tanto da aver bollato la frequentazione come una cosa brutta. A tal proposito Veronica ha espresso un suo pensiero su Incarnato: "Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa". L'ex volto di Canale 5 ha fatto sapere di essere una persona attiva contro la violenza sulle donne, per questo non accetta violenza fisica o verbale: "Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni".

A proposito delle conoscenze fatte a Uomini e Donne, Ursida ha avuto una frequentazione con Armando e Giovanni Longobardi. Guardando indietro, la diretta interessata ha confidato: "Forse dovevo dare retta a Gianni Sperti".

La stoccata a Sperti, Sossio e Ursula Bennardo

Nel corso dell'intervista l'ex protagonista di Uomini e Donne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Gianni Sperti e alcuni ex volti del dating show. Nello specifico, Veronica è convinta di non essere mai stata simpatica a Gianni Sperti. Per l'ex dama, l'opinionista non avrebbe mai accettato che lei veniva preferita a Ida Platano e Roberta Di Padua.

In merito a Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Ursida ha criticato il modo in cui la coppia spesso annuncia di essere in crisi sui social. Secondo l'ex dama non si può strumentalizzare così quando ci sono dei minori. Per Tina Cipollari invece, l'ex volto di Uomini e Donne ha avuto parole di stima: "La saluto con affetto". Infine, Veronica non ha gradito l'atteggiamento di Gemma Galgani vero di lei nelle ultime puntate.

Il rapporto con Riccardo Guarnieri

Prima di concludere l'intervista Veronica Ursida ha detto cosa pensa dell'ennesima chance che si erano dati Riccardo Guarnieri e Ida Platano. L'ex volto di Uomini e Donne ha detto che Ida è simile a lei in alcune cose, parlando caratterialmente. Tuttavia, Veronica è convinta che per recuperare un rapporto burrascoso ci vuole più tempo come sostiene Riccardo.

Infine, la diretta interessata ha ammesso di essere rimasta in contatto con il cavaliere pugliese: "Sì, ci sentiamo sui social".