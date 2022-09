Su Canale 5 continuano ad andare in onda gli appuntamenti con Un altro domani. Carmen, la protagonista della soap, continuerà ad avere problemi a causa del fidanzamento con Victor. La ragazza, infatti, è stata costretta da Patricia a fingere di provare dei sentimenti per Velez de Guevara in modo tale che l'azienda di famiglia potesse risollevarsi dai problemi finanziari. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda rivelano però che laVillanueva interromperà improvvisamente il fidanzamento, cogliendo la palla al balzo dopo l'ennesimo pessimo comportamento avuto da Victor.

Quest'ultimo, però, non reagirà per nulla bene.

Anticipazioni spagnole Un altro domani: Patricia tenta di far tornare Carmen sui suoi passi

Linda Grisel, amica di Carmen, si ritroverà costretta a rivelare alla figlia di Villanueva che Victor ha continuato a frequentare la sua cortigiana personale anche dopo il loro fidanzamento. Dopo aver appreso la notizia, Carmen deciderà di cogliere al volo l'opportunità di poter lasciare Victor. La ragazza, infatti, non ha mai smesso di essere innamorata di Kiros. Ovviamente la notizia della rottura non verrà presa bene da Patricia Godoy. Quest'ultima, infatti, cercherà di convincere Carmen a cambiare idea passando alle minacce. Sarà proprio a quel punto che la figlia di Francisco capirà che il momento di andare via dalla Guinea è arrivato.

La protagonista vorrà infatti evitare le ripercussioni della compagna del padre e scriverà alla madre Dolores per chiederle di riaccoglierla in casa. In attesa di una risposta della madre, Carmen inizierà i preparativi per andare via. Linda, credendo che Victor sia al corrente dei piani di Carmen, spiffererà tutto all'uomo, che in realtà ne sarà ancora all'oscuro.

Il figlio di Ventura, completamente ubriaco, inizierà a farfugliare di non essere stato abbastanza uomo e di essere caduto in basso.

Spoiler Un altro domani, episodi Spagna: Victor giura a Carmen di non essere stato in intimità con la sua cortigiana

In preda al delirio, Victor dirà a Carmen di non aver avuto alcuna relazione intima con la sua cortigiana, se non un'amicizia.

Inoltre Victor cercherà di baciare la ragazza, ma ovviamente senza alcun successo. Velez de Guevara seguirà la figlia di Francisco facendola spaventare. Fortunatamente Kiros si ritroverà ad assistere alla scena e bloccherà l'imprenditore invitandolo a ragionare. Questa situazione finirà per spaventare moltissimo Carmen. La ragazza, comunque, non avrà alcuna intenzione di tornare su i suoi passi, anzi sarà decisa più che mai a lasciare la Guinea il prima possibile.