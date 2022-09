Proseguono spediti gli appuntamenti pomeridiani con la soap spagnola Un altro domani. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, vedranno protagonisti Julia e Sergio. La Infante e Cuevas, dopo alcuni tira e molla, avranno deciso di separasi definitivamente. Sarà dunque molto strano per Elena beccare in intimità i due ex coniugi. La madre di Maria infatti, non riuscirà a capire i motivi che hanno portato i due alla separazione, se comunque continuano a vedersi e a stare insieme. A complicare una situazione già abbastanza ambigua, si ci metterà anche Diana, la madre di Julia, sempre molto attenta a tenere sotto controllo ogni movimento della figlia.

La donna troverà un'indizio in camera della figlia e inizierà a cercare di indagare per scoprire con chi la Infante si stia frequentando.

Spoiler Un altro domani, trame Spagna: Diana sospetta che la figlia abbia un'amante

Nonostante il divorzio, Julia e Sergio continueranno a frequentarsi e ad avere insieme un'intimità. Tutto partirà dopo un'evento di paese organizzato da i due. Si tratterà di un parti ideato per festeggiare appunto la loro separazione. Una volta terminata la festa però, tra i due scoppierà la passione. Non si tratterà comunque di una sola volta, ma i due continueranno a stare insieme diverse volte. Julia e Sergio saranno ben presto scoperti. Elena Prieto infatti, beccherà i due nudi sul divano, entrando così in totale confusione sulla loro strana relazione.

Elena infatti, non comprenderà perché i due abbiano divorziato se poi continuano a stare insieme. La madre di Maria comunque, prometterà agli ex coniugi di mantenere il segreto riguardo questa relazione clandestina. La situazione per la Infante si complicherà non appena la madre Diana inizierà ad indagare. Diana infatti, mentre sarà intenta a pulire casa, troverà un calzino sotto il letto.

Anticipazioni Un altro domani, episodi Spagna: Diana crede che Tirso sia l'amante di Julia

Dopo aver trovato il calzino, Diana si recherà immediatamente dalla figlia chiedendo spiegazioni. Julia non avrà intenzione di dire alla madre con chi trascorre il suo tempo, asserendo di essere una persona adulta e libera di trascorrere il suo tempo con chi meglio crede.

Diana inizierà così ad indagare da sola e parlerà con Elena. Quest'ultima non svelerà la reale identità dell'amante di Julia, ma le dirà che tutto ciò che fa la Infante è molto prevedibile.

La mamma di Julia si convincerà così che sia Tirso l'amante della figlia e andrà a parlare con lui. Noguera però, negherà tutto e risponderà alla donna anche in malo modo. A quel punto, Diana si convincerà che Tirso non c'entri nulla.