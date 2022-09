Julia Maria Infante e l'amica Elena sono entrate fin da subito in sintonia. Da confidenti, le due donne sono diventate colleghe di lavoro dopo l'avvio dell'attività di Julia. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un altro domani svelano, però, che delle nuove problematiche in arrivo sul lavoro metteranno in seria difficoltà l'amicizia tra le due donne. La figlia di Diana arriverà a prendere una decisione spiazzante, dopo l'arrivo di una multa onerosa.

Spoiler Un altro domani, puntate spagnole: Julia in crisi per l'arrivo di una multa

Come i telespettatori appassionati ben sapranno, la bottega dei mobili di Infante ha dovuto superare diversi problemi, restando molte volte sull'orlo del precipizio.

Nuove problematiche arriveranno quando Elena e Julia inizieranno ad avere diversi battibecchi sul lavoro. Le due donne, infatti, avranno punti di vista differenti, che renderanno difficile la convivenza sul lavoro. I problemi più seri avranno inizio dopo che Infante riceverà una multa di 15.000 euro. Julia andrà totalmente in crisi quando prenderà visione della somma di denaro che deve pagare.

L'imprenditrice deciderà di chiedere consiglio alla madre e a Sergio, per cercare di capire come deve comportarsi per evitare il fallimento. Diana consiglierà alla figlia di cercare di ridurre i costi della bottega e questo comporta il licenziamento di qualche dipendente. Nel dettaglio, Diana suggerirà il licenziamento di Elena, che all'interno della bottega è colei che riceve uno stipendio maggiore.

Ovviamente Julia non sarà d'accordo e deciderà di procedere in un'altra direzione.

Anticipazioni Un altro domani, episodi Spagna: Julia furiosa con Elena

Infante opterà per la riduzione degli orari di lavoro e di conseguenze della paga di tutti i dipendenti. L'arrivo di un incarico molto importante farà sorgere le prime problematiche.

Elena crederà che, vista la riduzione degli orari, non potranno riuscire a portare a termine in tempo l'ordine del cliente. Inizieranno così a nascere i primi disguidi con Julia, che non vorrà sentire ragioni. Elena parlerà con la figlia Maria dell'eventualità di licenziarsi e cercare un nuovo lavoro, ma prima porterà a termine i suoi compiti per la consegna al cliente.

Il committente, però, spedirà indietro i mobili in quanto pieni di difetti. Tra Elena e Julia avrà luogo un duro litigio, che metterà in serio pericolo la loro amicizia. Dopo aver riflettuto a lungo, Julia capirà che continuare a lavorare con Elena potrebbe rovinare per sempre la loro amicizia. La figlia di Diana si recherà a casa della madre di Maria e la licenzierà.