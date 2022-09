La morte di Susanna ha avuto un impatto devastante sulle trame di Un posto al sole. Tale evento è destinato a entrare di diritto nella storia del daily drama partenopeo, come uno degli eventi più tristi mai trasmessi.

Agnese Lorenzini ha mantenuto fino all'ultimo momento il segreto sul suo destino senza lasciar trapelare neanche il più piccolo spoiler. Adesso che però tutto è finito ha potuto finalmente svelare tutti i retroscena sul suo addio a Upas.

Un posto al sole, l'attrice di Susanna spiega i motivi del suo addio

Agnese Lorenzini ha rilasciato, in queste ore, un'intervista in cui specifica le motivazioni che l'hanno portata a dire addio a Un posto al sole.

A quanto rivelato dall'attrice, la scelta è nata da una sua precisa volontà di cambiare ed è stata poi condivisa dalla produzione.

Queste le sue parole: " La morte di Susanna è stata una decisione ponderata condivisa da me e dalla produzione, nata dalla mia volontà di cambiare e rimettermi in gioco".

L'attrice ha spiegato che aveva bisogno di dedicarsi a nuovi progetti, ma ha anche aggiunto che gli sceneggiatori ne hanno approfittato per dare una svolta decisa alle trame.

Agnese Lorenzini 'Ho pianto tantissimo'

Agnese, visibilmente emozionata ha aggiunto che gli autori hanno deciso in perfetto accordo con lei di far morire Susanna, in modo da dare uno scossone alle storyline di Un posto al sole.

"Gli sceneggiatori hanno voluto dare una svolta molto forte alla storia, che è stata premiata dal pubblico".

Agnese ha parlato poi più nello specifico della morte del suo personaggio: "Quando un personaggio molto amato dice addio è difficile da accettare. Anche perché era tanto tempo che in Un Posto Al Sole non c’erano morti".

Poi ha continuato: "Io ho pianto tantissimo, non solo per la tristezza di dove dire salutare per sempre il mio personaggio, ma anche per il fatto di lasciare un ambiente di lavoro così bello. Non avevo ben compreso quanto fosse amata Susanna. Questa forte dimostrazione di affetto mi ha commossa. Ancora oggi mi stanno arrivando messaggi sui social".

E ancora: "Sono stata travolta da una vera e propria onda, cosa che mi ha spinto a postare un mio video in cui cercavo di spiegare cosa mi stesse succedendo.

Un posto al sole: i progetti futuri

L'attrice ha spiegato che comparirà presto in tv in un ruolo di cui però non ha potuto fornire ulteriori dettagli. A breve invece tornerà alla sua grande passione per il teatro e già, a partire dal 7 ottobre, sarà protagonista assieme alla sua compagnia di danza Twain, di uno spettacolo basato sulla contaminazione tra teatro e danza, che debutterà a Salerno.