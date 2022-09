Palazzo Palladini sarà ancora scombussolato dagli ultimi eventi nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 26 al 30 settembre. Il recente attentato alla vita di Roberto Ferri e Marina Giordano continuerà a tenere banco, così come le tensioni all'interno del matrimonio di Viola ed Eugenio. Quest'ultimo cercherà di risanare la situazione facendo una proposta particolare alla donna, ricevendo in cambio un ultimatum. Spazio anche all'imminente processo di Chiara. La donna e Nunzio finiranno per avere un brutto incontro che porterà il figlio di Franco a non poterne più dell'intera situazione.

E mentre il cerchio degli inquirenti si stringerà su Lara, gran parte degli inquilini di Palazzo Palladini cercherà di ostacolare Alberto nel progetto della casa vacanze. Sarà in tale circostanza che farà ritorno uno storico personaggio: Otello.

Anticipazioni Un posto al sole, si stringe il cerchio su Lara

La polizia non cesserà di indagare sul misterioso individuo che ha attentato alla vita di Marina e Roberto avvelenandoli. Vista l'assenza di Ferri ai Cantieri spetterà a suo figlio Filippo prendere in mano le redini dell'azienda ma non senza incontrare una serie di difficoltà. Intanto il cerchio si stingerà attorno a Lara, la quale finirà nel mirino della polizia in quanto principale indiziata!

Ma è stata davvero lei a commettere quel folle gesto?

Eugenio e Viola, nonostante si amino ancora non sembreranno affatto riuscire a lasciarsi alle spalle gli eventi di agosto, che hanno portato la donna a rischiare di perdere la vita e alla morte di Susanna Picardi. Tutto ciò non farà altro che tenere i due coniugi distanti.

Preoccupato per le tensioni di Viola e suo marito, Raffaele vorrà fare qualcosa e chiederà a Diego di aiutarlo.

La proposta di Eugenio a Viola e l'ultimatum di lei al marito

Ancora gelo tra Niko e Micaela, i quali si ritroveranno a discutere sulla gestione del loro primogenito Jimmy. Riusciranno mai a raggiungere un punto di incontro?

A quanto pare la tensione si farà sempre più incallita. Eugenio non vorrà saperne di lasciare sua moglie, per questo motivo le chiederà di fare una piccola vacanza. Tuttavia Viola lo gelerà mettendolo dinanzi ad un aut aut. Come si comporterà il magistrato davanti a questa difficile scelta da compiere? Viola chiederà a tutti i suoi cari di darle del tempo affinché possa metabolizzare tutto ciò che le è accaduto. Raffaele e Ornella si augureranno che l'amore possa aiutarla.

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Lara verrà convocata alla stazione di Polizia per un interrogatorio, ma la donna rimarcherà la propria innocenza in merito all'accaduto. Nunzio, che si è recato in Africa dopo aver rintracciato Chiara, sarà a dir poco preoccupato.

La donna è ricaduta nuovamente nell'abisso della droga e quindi il figlio di Franco chiederà a Rossella consigli e supporto, finendo per far storcere il naso a Riccardo.

Brutto incontro per Chiara e Nunzio nelle prossime vicende di Un posto al sole, torna Otello

Il processo a carico di Petrone sarà alle porte e Franco non potrà non preoccuparsi per Nunzio. Quest'ultimo continuerà ad avere un rapporto turbolento con Chiara, visto che le discussioni accese non mancheranno. Ad un certo punto, però, i due avranno un brutto incontro in quanto resteranno coinvolti in una rapina ai loro danni!

Alberto porterà avanti i suoi progetti sulla ristrutturazione del seminterrato che vorrà adibire a casa vacanze.

Peccato che non tutti gli inquilini di Palazzo Palladini approveranno questo progetto, anzi si attiveranno per ostacolarlo. Alberto dovrà rinunciare al suo sogno di convivere con Clara?

Nunzio riuscirà a sventare la rapina, ma questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Stanco dell'intera situazione, il figlio di Franco prenderà una imprevedibile decisione: lascerà Chiara? Intanto Otello tornerà a Palazzo Palladini e tutti ne saranno entusiasti. Ma l'uomo sarà in grado di opporsi al progetto di Alberto?