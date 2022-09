Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 settembre 2022, rivelano che Marina e Roberto si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Per Viola, invece, arriverà il momento di provare a riprendere in mano le redini della sua vita dopo il terribile attentato: per la donna, però, non sarà affatto semplice.

Spazio anche alle vicende di Michele che, dopo un periodo difficile, riuscirà finalmente a ritrovare la serenità insieme a Fabiana.

Il dramma di Viola dopo l'attentato: anticipazioni Un posto al sole 19-23 settembre

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 23 settembre 2022 rivelano che, dopo l'attentato di Lello Valsano, Viola proverà in tutti i modi a riprendere in mano la sua vita e a cercare di riconquistare una fetta di normalità.

La donna riuscirà a ottenere anche una nuova convocazione per tornare in classe e riprendere così il suo percorso da insegnante.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando all'uscita di scuola non accadrà qualcosa che finirà per terrorizzarla e sconvolgerla.

Viola ancora terrorizzata: anticipazioni Un posto al sole

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che due ragazzi in scooter si avvicineranno in maniera sospetta a Viola, la quale non riuscirà subito a capire se i loro sguardi sono minacciosi oppure no.

Sta di fatto che nel momento in cui i due ragazzi sullo scooter proveranno ad avvicinarsi, Viola avrà una sorta di attacco di panico e tornerà così a stare male.

La scena verrà vista in presa diretta da Guido che, trovandosi in servizio da quelle parti, si avvicinerà subito alla donna per cercare di aiutarla e si renderà conto che non si è ancora ripresa del tutto dopo l'attentato costato caro a Susanna.

Riuscirà Viola a superare questo difficile momento? Suo marito Eugenio potrebbe essere l'unica persona in grado di darle una mano e spingerla a ritrovare la sua serenità di un tempo.

Marina e Roberto subiscono un attentato: anticipazioni Un posto al sole 19-23 settembre

In queste nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per un evento a dir poco tragico, che avrà come protagonisti Roberto e Marina.

I due si ritroveranno vittime di un attentato, che metterà a repentaglio la loro stessa vita. Un momento di grandissimo spavento per la coppia che, a quel punto, arriverà a chiedersi chi possa odiarli al punto da volere la loro morte.

Intanto Michele apparirà sempre più in grande sintonia con Fabiana, la donna che è riuscita a fargli ritrovare il sorriso e la serenità.

Peccato, però, che per Fabiana si stia avvicinando la data della partenza.

Niko, invece, proverà ad adottare una linea maggiormente morbida nei confronti di Micaela, che al contrario apparirà sul piede di guerra nei confronti del padre di suo figlio e finirà per spiazzarlo con una mossa del tutto inaspettata.