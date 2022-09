L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana 26-30 settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Viola continuerà ad essere in piena crisi dopo l'attentato che ha rischiato di strapparla via per sempre dai suoi cari.

Occhi puntati anche su Lara che, dopo un periodo di assenza, tornerà al centro dell'attenzione e delle trame di queste nuove puntate, rischiando seriamente di finire nei guai.

Si indaga sull'attentato a Roberto e Marina: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso della settimana 26-30 settembre 2022 su Rai 3, rivelano che dopo l'attentato ai danni di Roberto e Marina, si continuerà ad indagare.

La polizia cercherà di vederci chiaro in questa triste vicenda dell'avvelenamento che avrebbe potuto costare cara la vita a Marina e al dottor Ferri.

Chi si nasconde dietro quanto è accaduto e, soprattutto, perché desiderava fare del male a Ferri e alla sua compagna?

Viola e suo marito Eugenio in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole 26-30 settembre

Occhi puntati anche sul rapporto tra Viola e suo marito Eugenio.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera serale di Rai 3 rivelano che le cose tra i due continueranno a non funzionare.

Dopo l'attentato che ha rischiato di toglierle la vita per sempre, Viola non riuscirà a riprendere in mano le redini della sua vita e questa condizione la porterà ad allontanarsi sempre più da suo marito.

I due coniugi, quindi, si ritroveranno ad affrontare un momento di crisi profonda dove prenderanno due strade completamente differenti.

Si giungerà così ad un allontanamento quasi definitivo, che rischierà di mettere per sempre la parola "fine" al matrimonio tra Viola e suo marito Eugenio.

Lara si ritrova nei guai: anticipazioni Un posto al sole 26-30 settembre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 30 settembre 2022 su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio.

Dopo aver ritrovato Chiara e dopo aver scoperto che la ragazza è caduta di nuovo nel tunnel delle sostanze stupefacenti, Nunzio prenderà una decisione del tutto sorprendente e al tempo stesso clamorosa, la quale le anticipazioni ancora non svelano di cosa si tratti.

In queste nuove puntate della soap opera serale, si tornerà a parlare anche di Lara. Dopo l'attentato ai danni di Marina e Roberto, la donna verrà considerata l'indiziata numero uno di quanto è accaduto.

Il ritorno della soap Un posto al sole premiato dal pubblico di Rai 3

Lara verrà convocata dagli inquirenti per un lungo interrogatorio, che servirà a far chiarezza sulla sua posizione in merito a quanto è successo a Marina e Roberto.

Possibile che sia proprio lei l'artefice di quello che è successo al suo ex compagno e alla Giordano? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime puntate di questa nuova stagione della soap, che continua a registrare ottimi ascolti.

Il ritorno in tv di Un posto al sole dopo la pausa estiva di due settimane è stato particolarmente apprezzato dal pubblico della terza rete Rai, che in queste settimane ha premiato la soap opera con una media che arriva a sfiorare l'8% di share a sera, con picchi che toccano anche il 10% durante la messa in onda, nonostante la difficile e competitiva fascia oraria dell'access prime time.