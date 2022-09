Da non perdere le nuove puntate di Un Posto al sole in onda nel mese di ottobre, perché saranno ricchissime di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà Niko e la sua battaglia legale contro Micaela, deciso a ottenere la custodia esclusiva del bambino. Alberto ha scelto la linea dura e ha detto al giovane Poggi che per vincere la causa non dovrà fermarsi davanti a niente e a nessuno. Le anticipazioni, però, svelano che un evento inaspettato cambierà completamente le carte in tavola.

Niko crolla davanti alla foto di Susanna: Un Posto al sole anticipazioni

Il dolore per la perdita della donna che ama e che aveva appena sposato non lascia in pace il povero Niko, che deve farsi forza per Jimmy. Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, l'angoscia e la rabbia prenderanno però il sopravvento.

Niko, davanti a una foto della bella Susanna, comincerà a piangere e a ricordare i momenti passati insieme, rovinati per sempre da un destino crudele. Per tentare di addormentare per un po' il dolore, inizierà a bere un bicchiere dopo l'altro, perdendo il controllo.

Proprio in quel momento entrerà nella stanza Jimmy, che vedrà il padre in pessime condizioni. Niko proverà a reggersi in piedi e far finta di essere sobrio, ma cadrà rovinosamente a terra, ferendosi con un pezzo di vetro.

Manuela corre in soccorso di Niko

Jimmy, spaventatissimo, correrà a cercare aiuto e, non trovando Renato, si imbatterà in Manuela, che andrà nell'appartamento di Poggi per vedere in che condizioni è Niko.

Manuela non perderà tempo a soccorrere il povero Niko, davanti agli occhi terrorizzati del povero Jimmy. Una volta che il peggio sarà passato, accadrà l'impensabile.

Niko prega Manuela di mantenere il segreto, anticipazioni Un Posto al sole

Per sincerarsi che Niko non abbia problemi durante la notte e anche per dare un occhio a Jimmy, Manuela decide di dormire a casa Poggi. Il mattino seguente, Niko si ricorderà a malapena di quanto successo e sarà proprio la sua ex a raccontargli di averlo soccorso mentre era a terra, completamente ubriaco.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, Niko si arrabbierà molto con se stesso per aver combinato un guaio che potrebbe costargli molto caro: cosa succederebbe se Micaela venisse a sapere tutto? Di certo, userebbe questo episodio a suo favore nella causa per la custodia di Jimmy, facendo passere Poggi per un padre poco affidabile.

A quel punto, Niko pregherà Manuela di mantenere il segreto, stando in silenzio con la sorella e promettendole che non accadrà mai più un episodio simile. La giovane non potrà che aiutare Niko e questi episodio le farà capire di essere ancora profondamente innamorata di lui.