Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi di ottobre, ci saranno colpi di scena e novità che riguarderanno i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Nikolin non riuscirà a superare il dolore per la fine di Susanna e andrà in tilt. Purtroppo, l'avvocato Poggi avrà un crollo emotivo, mentre Chiara Petrone resterà sconvolta dall'udienza.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Nikolin va in tilt

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Nikolin ha subito un grave lutto. Dopo essersi sposato in ospedale con Susanna, Poggi è rimasto vedovo.

Purtroppo, nei recenti episodi della soap partenopea, il giovane Poggi aveva già iniziato a mostrare malessere e rabbia e Jimmy ne ha subito le conseguenze. Il figlio di Giulia aveva litigato in modo furibondo con la mamma di suo figlio e aveva deciso di iniziare una battaglia legale contro Micaela. Anche Serena aveva subito l'ira furibonda dell'avvocato. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Nikolin, prossimamente, andrà in tilt. Al momento, non è ancora chiaro cosa accadrà al fratello di Angela e se succederà qualcosa di grave a Poggi o a qualcuno vicino a lui.

Un posto al sole, prossimi episodi: Nikolin ha un crollo emotivo

L'unica cosa certa, al momento, è che Nikolin avrà un crollo emotivo.

Purtroppo, le indiscrezioni sulle prossime puntate di Un posto al sole non rivelano dettagli in più sulle condizioni mentali dell'avvocato Poggi. Non è chiaro, pertanto, se Niko possa pensare di commettere gesti contro sé stesso o se possa fare del male a qualcuno che gli sta vicino. Inoltre, non sono trapelati indizi riguardo a come finirà la battaglia legale fra i genitori del piccolo Jimmy.

Un posto al sole, puntate ottobre: Chiara è sconvolta dall'udienza

Nel frattempo, durante le prossime puntate di Un posto al sole, ci saranno importanti novità che riguarderanno Chiara. La giovane Petrone rientrerà a Napoli, insieme al suo fidanzato. La figlia di Giancarlo lascerà Capo Verde e dovrà affrontare il processo, che la vede coinvolta per l'omicidio stradale di suo padre.

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che la fidanzata di Nunzio andrà in tribunale a inizio ottobre. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quanto accadrà durante l'udienza e il dibattimento sarà piuttosto sconvolgente per Chiara. Nel frattempo, Cammarota non lascerà sola la sua compagna, ma le farà una proposta inattesa. Al momento, però, non è chiaro se si tratterà di qualcosa di romantico o qualcosa che riguardi i problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti.