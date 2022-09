Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di settembre rivelano che, dopo la morte di Susanna, Niko si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita.

Un momento decisamente non facile per il giovane Poggi che, nel giro di pochi minuti ha visto completamente stravolgere la sua vita, dopo che la situazione di Susanna è drammaticamente precipitata e per lei non c'è stato nulla da fare.

Per Niko inizierà così un periodo non semplice, durante il quale il giovane avvocato deciderà di intraprendere una vera e propria battaglia legale nei confronti della mamma di suo figlio Jimmy.

La morte di Susanna spiazza tutti: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del prossimo settembre rivelano che la morte di Susanna finirà per spiazzare tutti gli abitanti di Palazzo Palladini.

Le condizioni di salute della donna erano migliorate in seguito a quel terribile attentato messo in atto da Lello Valsano, tanto che era riuscita anche a coronare il suo sogno d'amore con Niko, unendosi con lui in matrimonio.

Tuttavia, nel giro di pochi minuti, la situazione è precipitata nuovamente: le condizioni di salute di Susanna sono nettamente peggiorate e per lei non c'è stato più niente da fare.

Susanna è morta tra le braccia del suo amato Niko, a dir poco disperato da questo evento del tutto inatteso che finirà per stravolgere la sua vita.

Niko sconvolto dalla morte di Susanna e fa scelte folli: anticipazioni Un posto al sole settembre

Le anticipazioni delle puntate di settembre di Un posto al sole rivelano che Niko dopo aver perso il grande amore della sua vita, si concentrerà in primis su suo figlio Jimmy.

Il ragazzo apparirà a tratti fuori controllo, dato che il suo unico scopo sarà quello di intraprendere una lunga battaglia legale nei confronti di Micaela, la mamma di suo figlio.

Niko vorrà proteggere a tutti i costi ciò che di maggiormente prezioso gli è rimasto: il suo amato Jimmy e per tale motivo sarà davvero disposto a tutto, anche ad iniziare questa lunga battaglia legale che potrebbe vederlo uscire sconfitto.

Le sorelle Cirillo, infatti, non avranno alcuna intenzione di darla vinta facilmente a Niko e ben presto anche loro si metteranno all'opera per studiare un piano che possa ostacolare la battaglia di Niko nei loro confronti.

La battaglia legale di Niko: anticipazioni Un posto al sole

Insomma, un momento decisamente non facile per Niko il quale però potrà contare sul sostegno di Alberto Palladini che, nonostante tutto, proverà a fargli aprire gli occhi.

Alberto, infatti, cercherà in tutti i modi di dissuadere Niko dal portare avanti questa battaglia legale contro la madre di suo figlio: le sue parole, però, non verranno ascoltate dal ragazzo che, ancora provato e scosso dalla morte di Susanna, deciderà di andare avanti per la sua strada contro tutto e tutti.