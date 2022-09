Le anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre prevedono grandi colpi di scena in primis per le vicende di Viola Bruni, la quale si è ritrovata sospesa tra la vita e la morte dopo il clamoroso attentato messo in piedi da Lello Valsano.

Le sorti di Viola hanno destato non poche preoccupazioni tra i suoi familiari e ben presto, arriverà il momento della resa dei conti finale, così come spoilerato dalla stessa Ilenia Lazzarin che assieme al suo collega Patrizio Rispo, ha mostrato qualche pagina di troppo del copione legato alle puntate di fine settembre della soap opera Rai.

Viola si riprende dopo l'attentato: anticipazioni Un posto al sole settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole del mese di settembre 2022, si preannuncia ancora una volta denso di sorprese e colpi di scena in primis per Viola, la quale si ritroverà sospesa tra la vita e la morte.

Le condizioni di salute della donna, però, andranno incontro ad un miglioramento così come aveva spoilerato involontariamente l'attrice, postando alcune pagine del nuovo copione inerente alle scene che sarebbero state poi trasmesse verso fine settembre.

Ebbene, Viola si riprenderà del tutto e tornare così alla sua vita di sempre anche se la sua sfera privata verrà messa a durissima prova.

Viola in guerra con suo marito Eugenio: anticipazioni Un posto al sole settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre 2022 rivelano che Viola si ritroverà in guerra con suo marito Eugenio Nicotera, il vero "responsabile" di quel terribile attentato che ha rischiato di compromettere la sua vita e anche quella del piccolo Antonio che, in quel momento si trovava con sua mamma.

Per Viola e suo marito il rapporto non sarà più idilliaco come un tempo: la donna scossa da quando è accaduto maturerà la decisione di ritornare a stabilirsi presso Palazzo Palladini assieme a suo figlio.

Una scelta decisamente molto forte, la quale potrebbe nascondere la volontà di Viola di chiudere con suo marito e far sì che le loro strade intraprendano percorsi differenti.

Susanna potrebbe essere dichiarata morta nelle nuove puntate di Un posto al sole

Per quanto riguarda, invece, il personaggio di Susanna non si esclude che entro il mese di settembre possa arrivare il verdetto finale che lascerebbe spiazzati i fan della soap.

Durante gli ultimi episodi di Un posto al sole, Susanna si è ripresa e ha coronato il suo sogno d'amore con Niko, celebrando il matrimonio in ospedale.

Eppure, poco dopo la cerimonia nuziale, Susanna ha avuto un nuovo malore del tutto improvviso che l'ha portata a perdere i sensi e a sentirsi male nel giro di pochissimi minuti.

La situazione, quindi, è nuovamente precipitata e questa volta Susanna potrebbe non farcela per davvero. Non si esclude quindi, che mentre Viola si riprenderà del tutto post attentato, Susanna possa essere dichiarata morta.