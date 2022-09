Nella serata di martedì 13 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti di Un posto al sole. A tal proposito, le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo, rivelano che Eugenio prenderà un'iniziativa inaspettata, ancora ignota. Nel frattempo, Nunzio andrà in Africa da Chiara e Cammarota scoprirà che la sua fidanzata è nuovamente dipendente dalle sostanze stupefacenti. Nel frattempo, Franco e Roberto si scontreranno e, successivamente, Ferri discuterà con Marina.

Un posto al sole, anticipazioni 13/9: Eugenio ha un'iniziativa inaspettata

Le ultime puntate di Un posto al sole hanno avuto risvolti drammatici e hanno segnato la vita di tutti i personaggi della soap partenopea. In particolar modo, la morte di Susanna ha causato sconforto in Adele e nella famiglia Poggi. Inoltre, le condizioni di salute di Viola, ferita gravemente nella sparatoria di Lello Valsano, hanno preoccupato Nicotera e la famiglia di Raffaele. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda in televisione il 13 settembre, rivelano che Eugenio prenderà un'iniziativa inaspettata. Al momento, però, non è ancora chiaro cosa deciderà di fare il magistrato e se quello che avrà in mente riguarderà il suo lavoro.

Sarebbe ipotizzabile che il marito di Viola, visti i recenti avvenimenti accaduti ai suoi cari, messi in pericolo dalla sua professione, possa decidere di allentare la presa e chiedere un trasferimento, occupandosi di casi meno rischiosi. Attualmente, però, non c'è nessuna certezza in merito.

Un posto al sole, trama 13/9: Nunzio va in Africa e rivede Chiara a Capo Verde

Nel frattempo, ci saranno importanti novità per Nunzio. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Cammarota aveva deciso di investire del denaro, pagando un investigatore privato, per trovare Chiara. Non dandosi pace per la scomparsa della sua fidanzata, il figlio di Franco, ottenute informazioni preziose dal detective, partirà per l'Africa.

Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di martedì 13 settembre, rivelano che Nunzio si recherà a Capo Verde e rivedrà Petrone. Purtroppo, però, una volta arrivato a destinazione, Cammarota avrà una brutta sorpresa, perché scoprirà che Chiara è ripiombata nel tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti. Al momento, non è ancora trapelata nessuna informazione sul viaggio di ritorno in Italia dei due giovani o se la coppia rimarrà all'estero.

Un posto al sole, puntata 13/9: Franco e Roberto ai ferri corti

Durante la puntata di Un posto al sole del 13 settembre, inoltre, verranno trattate le vicende di Franco, che si scontrerà con Roberto. Dopo la lite fra Boschi e Ferri, l'imprenditore avrà una discussione con Marina.

Al momento, non sono trapelati indizi su quali siano i motivi che porteranno il papà di Nunzio ad avere un diverbio con il proprietario dei Cantieri. Inoltre, attualmente, non è ancora trapelata nessuna informazione sulle motivazioni dello scontro fra Ferri e Giordano. L'unica cosa certa, è che Roberto cambierà le sue posizioni nei confronti della sua ex moglie.