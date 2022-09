Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di giovedì 6 ottobre ci saranno fraintendimenti e colpi di scena che riguarderanno la famiglia Del Bue. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Guido spierà una conversazione fra Mariella e Speranza, riguardante lui e Samuel, e purtroppo sentirà parole non carine da parte della consorte, in merito al suo carattere, giudicato troppo remissivo. Inoltre verranno trattate anche le vicende del piccolo Jimmy, che dovrà aiutare suo padre in un momento di difficoltà e troverà conforto da una persona inaspettata.

Un posto al sole, anticipazioni 6 ottobre: Mariella parla con Speranza e Guido le spia

Speranza è arrivata da qualche mese a Napoli per studiare all'università e inseguire il suo sogno di diventare veterinario. Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda nella serata di giovedì 6 ottobre, la figlia di Espedito avrà problemi di cuore e deciderà di confidarsi con Mariella. La signora Del Bue cercherà di rassicurare la nipote e le darà dei consigli in merito alla relazione con Samuel. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che Mariella e la fidanzata del cuoco del Caffè Vulcano verranno spiate da Guido.

Un posto al sole, trama 6 ottobre: Guido origlia la conversazione fra Mariella e Speranza

Nel dettaglio le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata del 6 ottobre, rivelano che Speranza dirà a sua zia che Samuel, a detta sua, è troppo remissivo. Già nelle recenti puntate della soap partenopea, la nipote di Altieri aveva manifestato malcontento per l'atteggiamento del suo fidanzato anche nei confronti di suo padre.

Le anticipazioni forniscono dettagli in più su quello che farà Mariella. La moglie di Del Bue cercherà di aiutare la ragazza, facendo qualche analogia fra Piccirillo e suo marito. Nel frattempo Guido continuerà a essere nelle vicinanze, pertanto origlierà tutta la conversazione e sentirà cosa pensa la consorte di lui.

Un posto al sole, puntata 6 ottobre: Mariella parla male di Guido e Del Bue la sente

Al momento non è chiaro se Guido sia nascosto dietro la porta di casa o in un altro posto non visibile a sua moglie e sua nipote. Inoltre, attualmente, non sono trapelati indizi sul luogo in cui avverrà la chiacchierata fra le due donne. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole di giovedì 6 ottobre rivelano che Del Bue, sentendo quello che sua moglie pensa di lui, ascolterà la conversazione attentamente. Purtroppo, però, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito alla puntata e inoltre non è chiaro se il vigile farà capire alla consorte di avere sentito la conversazione e se la coppia litigherà.

Durante la puntata verranno trattate anche le vicende di Jimmy, che si troverà a dovere fronteggiare una situazione di emergenza che riguarderà suo papà Niko. Il piccolo Poggi cercherà aiuto e si imbatterà in una persona inaspettata.