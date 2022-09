Continua l'appuntamento con le puntate di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa su Rai 3 e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Nell'episodio che verrà trasmesso il 5 ottobre 2022, centrale sarà il personaggio di Chiara, in aula per ricevere la sentenza che determinerà il suo futuro. Nunzio le sta accanto, ma entrambi resteranno spiazzati dall'esito. Nel frattempo, Niko è preoccupato per Jimmy, che potrebbe tornare con mamma Micaela. La giovane Cirillo, infatti, con un'abile mossa, riesce a guadagnare sempre più punti.

Un Posto al sole, puntata del 5 ottobre 2022: Niko rischia di perdere Jimmy

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3, per Niko sono in arrivo momento davvero difficili da affrontare. Nonostante il prezioso aiuto di Alberto, sembra che Micaela abbia giocato molto meglio le sue carte, dimostrando sia a Jimmy che al giudice di essere una persona affidabile, in grado di prendersi cura di suo figlio nel migliore dei modi. Lo stesso Jimmy comincia a guardare la madre con occhi diversi e ne è confuso, non essendo abituato a questa versione. Niko non sa cosa fare e non fa altro che peggiorare la situazione, reagendo con rabbia e astio nei confronti di Micaela, che non aspettava altro.

Una mossa sbagliata potrebbe costare al giovane Poggi la custodia del suo bimbo, l'unica gioia che gli è rimasta dopo la scomparsa di Susanna.

Un Posto al sole, spoiler 5 ottobre 2022: Chiara sconvolta, Nunzio la sorprende

Giorno difficile per Chiara, che è in aula insieme a Nunzio. Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che la sentenza del giudice la sconvolgerà.

Lo stesso sarà per Nunzio, che l'ha convinta a tornare in Italia per affrontare le sue responsabilità. Nunzio però le prometterà di restarle vicino, qualsiasi cosa accada. La giovane Petrone, poco dopo, riceverà da parte del suo amorevole fidanzato una proposta decisamente inaspettata.

Un Posto al sole, trama 5 ottobre 2022: Viola si sente in colpa con Eugenio

Nel frattempo Viola deve fare fronte alle conseguenze della fine del suo matrimonio con Eugenio. I due erano già distanti da tanto, troppo tempo, ma Ornella e Raffaele non immaginavano di certo questo epilogo e hanno fatto di tutto per evitarlo. Viola inizierà però a sentirsi molto in colpa nei confronti del marito, al quale ha attribuito parte della colpa per quanto è successo sia a Susanna che a lei stessa. La distanza tra loro era incolmabile e la separazione era nell'aria. Sarà una decisione senza ritorno? Nell'attesa di scoprirlo, ricordiamo che tutte le puntate di Upas possono essere riviste accedendo al portale RaiPlay,