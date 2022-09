Le puntate di Un posto al sole proseguono con la propria messa in onda su Rai 3. Nell’episodio trasmesso nella serata di lunedì 29 agosto, è stato svelato il mistero sulla sparatoria di Lello Valsano.

In particolar modo, Viola e Susanna sono rimaste ferite gravemente e ricoverate d’urgenza all’ospedale.

Nelle ultime ore, in rete, sono trapelate indiscrezioni sulla presunta morte di Susanna e quindi l'attrice Ilenia Lazzarin, nella giornata del 2 settembre, ha risposto ai fan che si sono lamentati riguardo gli spoiler diffusi sul web. L’attrice ha spiegato di avere il segreto professionale e di non potere divulgare informazioni su quello che accadrà in televisione.

Un posto al sole: la risposta di Ilenia Lazzarin sulla presunta morte di Susanna

La curiosità dei telespettatori di Un posto al sole è aumentata recentemente, a causa del ricovero ospedaliero di Viola e Susanna, rimaste ferite durante la sparatoria di Lello Valsano. In particolar modo, i telespettatori attendono con ansia di sapere se le due protagoniste della soap partenopea si salveranno o se una delle due morirà. In particolar modo, negli ultimi giorni, sono trapelate anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole, nelle quali sono emersi dettagli su quello che succederà alla giovane Picardi e riguardo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Già nella puntata andata in onda nella serata di giovedì 1° settembre, la moglie di Niko ha perso conoscenza.

Di questo ha parlato Ilenia Lazzarin sul suo account Instagram, spiegando che gli attori hanno il segreto professionale su quello che succederà.

Upas, Susanna potrebbe morire: Ilenia Lazzarin risponde ai fan

Ilenia Lazzarin, in merito ai recenti spoiler sulle puntate di Un posto al sole, in cui è stata rivelata la presunta morte di Susanna, ha dichiarato: "Se non volete ricevere anticipazioni, se non volete leggere anticipazioni, non comprate giornali, non ne comprate nessuno e non andate sui social.

Purtroppo, non sono più gestibili queste cose".

Inoltre, l’attrice di Viola ha detto che non è possibile non far uscire indiscrezioni sugli episodi, perché di base, sui giornali escono informazioni con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda in televisione.

Un posto al sole, l’attrice di Viola non può rivelare cosa accadrà a Susanna e di Bruni

Ilenia Lazzarin ha spiegato ai suoi follower di non poter rivelare niente in merito alle puntate di Un posto al sole e di non poter fornire nessuna anticipazione, spiegando: "Noi abbiamo il segreto professionale e non possiamo assolutamente anticipare niente".

Negli episodi della soap partenopea, attualmente in onda sul piccolo schermo, la professoressa Bruni è ricoverata in gravi condizioni e ha un problema al fegato. Invece, Susanna, che sembrava essersi ripresa al punto di essere riuscita a convolare a nozze con Niko, si è aggravata e ha perso conoscenza, nella puntata di giovedì 1° settembre.