Un posto al sole continua a regalare emozioni al cardiopalma, soprattutto nelle ultime due settimane con il dramma che ha colpito uno dei personaggi più apprezzati della soap opera partenopea: Susanna Picardi. La sua morte ha spiazzato i telespettatori, ma se ne parlerà ancora per qualche tempo. A rivelare questo particolare è stata Ilenia Lazzarin in una recente intervista a Fanpage, attraverso la quale ha svelato che il suo personaggio dovrà affrontare una fase post-traumatica. Avrà inizio un periodo tormentato per la moglie di Eugenio, che sarà divorata dai sensi di colpa per l'accaduto.

L'attrice, inoltre, ha avuto modo di parlare anche del suo contratto che è in scadenza nel mese di novembre.

Il volto di Viola di Un posto al sole: 'Susanna sarebbe ancora viva'

Il dramma della morte di Susanna continuerà a essere un tema caldo nelle prossime puntate di Un posto al sole. Secondo quanto rilasciato da Ilenia Lazzarin, Viola Bruni attraverserà una fase post-traumatica in cui dovrà digerire quanto accaduto: "Non posso parlare per contratto, ma possiamo anticipare che il senso di colpa per la morte di Susanna sarà forte, anche se non possiamo definirle legate perché Susanna era motivo di attrito, ci aveva provato con suo marito sebbene la cosa era stata superata".

Il giorno della nefasta sparatoria, la moglie di Eugenio Nicotera si era recata da lui per portargli gli occhiali ed ha incontrato casualmente Susanna, la quale si era offerta di consegnargli lei stessa.

Da ciò che racconta l'attrice, a causa della gelosia dovuta al fatto che tempo fa Picardi ci aveva provato con suo marito, Viola ha respinto l'offerta di Susanna ed ha preferito recarsi dal marito insieme alla donna. Come detto da Ilenia, se Viola avesse accettato la gentilezza di Picardi, con molta probabilità Lello Valsano avrebbe preso di mira lei e il bambino e, per citare le sue stesse parole, "Susanna sarebbe ancora viva".

Intanto a novembre scadrà il contratto di Ilenia Lazzarin e, a tal proposito, l'attrice ci ha tenuto a fare chiarezza.

Il contratto di Ilenia Lazzarin in scadenza a novembre: Viola lascia Un posto al sole?

Il volto di Viola, parlando del contratto in scadenza tra un paio di mesi, ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan: "Sì, è vero.

A novembre scade il mio contratto, ma questo non vuol dire niente. Noi non siamo come i calciatori, che si trasferiscono definitivamente. Noi possiamo sempre tornare".

Quindi Ilenia ha rassicurato che per il momento non c'è pericolo che possa andare via da Napoli, ma per il lavoro che fa potrebbe succedere prima o poi. Lei stessa ha ammesso che qualora la chiamassero per una fiction, farà le valigie e si sposterà. Tuttavia per adesso non c'è nulla all'orizzonte, soltanto Un posto al sole.