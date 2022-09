Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda sul piccolo schermo nella serata di venerdì 2 settembre, Susanna Picardi è morta. La moglie di Niko non è riuscita a riprendersi dalla sparatoria di Lello Valsano , in cui è stata gravemente ferita. Dopo la messa in onda dell'episodio, Luca Turco, che presta il volto all'avvocato Poggi, ha pubblicato sui social alcune foto di scena con Agnese Lorenzini e ha scritto un messaggio, sia al personaggio della soap deceduto prematuramente, sia alla collega Agnese Lorenzini .

Un posto al sole, l'attore di Niko fa una dedica a Susanna Picardi: le parole di Luca Turco

Era nell'aria da un po' di tempo che nelle puntate di Un posto al sole sarebbe morto uno dei protagonisti. Nelle ultime giornate, dopo i recenti avvenimenti in cui Viola e Susanna sono state ferite dalle tre pallottole di Lello Valsano, in rete si erano diffuse notizie sulla scomparsa di Picardi. Nell'episodio trasmesso in televisione il 2 settembre, Susanna è deceduta in ospedale, dopo giorni di lotta fra la vita e la morte. Luca Turco, che ricopre il ruolo di Niko, ha condiviso con i suoi follower Instagram alcuni scatti sul set della soap partenopea, in compagnia di Agnese Lorenzini. L'attore dell'avvocato Poggi ha dichiarato: ''Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci''.

Un posto al sole: le parole di Luca Turco per Agnese Lorenzini

Oltre ad avere scritto parole da parte di Niko per Susanna, Luca Turco ha voluto esprimere qualche pensiero per Agnese Lorenzini, sua partner in Un posto al sole. L'attore ha condiviso sui social queste parole: ''Niko non sa però quanto sia stato difficile per me accettare l'aver perso una collega come Agnese''.

Inoltre, Luca ha descritto la collega come una ragazza educata, con animo sensibile e dolce. Turco ha poi augurato il meglio all'attrice di Picardi, sperando che Lorenzini possa realizzare i suoi sogni.

Un posto al sole: Niko è rimasto vedovo dopo la morte di Susanna Picardi

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda su Rai 3, Niko è rimasto vedovo dopo essersi sposato con Susanna Picardi.

Nei prossimi episodi della soap partenopea è ipotizzabile che il figlio di Renato non passi un periodo semplice ma, dalle parole di Luca Turco, sembrerebbe esserci un messaggio di speranza per il suo personaggio. Il fratello di Angela, infatti, come detto dall'attore "dovrà raccogliere i cocci". Pertanto, il giovane Poggi dovrà farsi forza e iniziare senza un nuovo capitolo della sua vita. Al momento, le gemelle Cirillo sono a Napoli e Niko potrebbe tornare con Manuela, sua fidanzata storica. Attualmente, però, non sono trapelate ancora anticipazioni su come evolverà la vita amorosa dell'avvocato.