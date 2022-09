Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, i fan hanno potuto notare un forte riavvicinamento tra Niko e Manuela. In molti avevano ipotizzato che l'arrivo delle due gemelle Cirillo potesse fare da preludio a un ritorno di fiamma tra questi due personaggi e gli ultimi eventi sembrano avvalorare questa tesi.

La morte di Susanna potrebbe, a tutti gli effetti, aver spianato la strada a questa coppia, ma di contro il giovane Poggi deve ancora elaborare il lutto e affrontare la battaglia legale contro Micaela. In virtù di questo, è davvero ipotizzabile un futuro insieme per questa coppia?

A seguire verrà analizzata questa teoria.

Un posto al sole, l'evoluzione del personaggio di Manuela

Manuela/Micaela Cirillo sono state una parte integrante del cast di Un posto al sole dal 2012 al 2016. A quei tempi a prestare il volto alle gemelle è stata Cristiana Dell'Anna. Inizialmente facevano parte quasi esclusivamente in storyline molto leggere, sfruttando il potenziale comico dello scambio tra gemelle. Del resto la nascita di Jimmy è avvenuto proprio in un contesto simile, con la gemella dalla ciocca colorata che si sostituì alla sorella per divertimento, salvo poi restare incinta.

Se per Micaela però non c'è stata una grande evoluzione del personaggio, lo stesso non si può dire per Manuela.

Quest'ultima si è sempre mostrata più saggia e matura, e le sue interazioni con la famiglia Poggi hanno offerto spunti molto interessanti. In questo va detto che Gina Amarante, l'attuale interprete, sta facendo un ottimo lavoro, riuscendo a caratterizzare entrambe le gemelle e restando fedele alla scrittura dei personaggi, dando però loro un'impronta personale che le differenzia molto dalla loro prima versione.

Niko e Manuela nuova coppia

Con l'arrivo delle gemelle sono stati in molti a ipotizzare il ritorno della coppia formata da Niko (Luca Turco) e Manuela. Molti però ritenevano che a farli riavvicinare sarebbe stato un tradimento, invece la morte di Susanna ha spiazzato decisamente tutti.

Al momento non ci sono anticipazioni che indichino che ciò possa succedere, ma la narrazione sembra portare da quella parte.

Facile però ipotizzare che possa essere un processo lento e non immediato. La presenza di Manuela darebbe nuovo brio alle trame, del resto la ragazza potrebbe tornare a interagire con gli altri personaggi, continuando una narrazione che si era interrotta nel 2016. Manu ad esempio aveva creato dinamiche molto interessanti con Renato ed era un elemento di disturbo alla Terrazza. Tutti elementi che potrebbero essere ripresi nelle puntate future

Un posto al sole: la battaglia legale con Micaela

Uno dei maggiori ostacoli alla coppia Niko - Manuela è indubbiamente Micaela. Lei non è come la sorella, il suo personaggio non ha avuto una grossa evoluzione e tende a ricadere nei soliti errori. Difficilmente però Manuela potrà schierarsi contro la sua gemella e la buona volontà di fare da paciere potrebbe non bastare allontanando i due. A questo punto non resta che attendere per capire quale sarà il destino di Niko e delle gemelle Cirillo.