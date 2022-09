Dopo l'addio di Susanna Picardi, gli equilibri nelle famiglie di Un posto al sole sono cambiati. A fare chiarezza su quello che accadrà nei prossimi episodi ci ha pensato Miriam Candurro, che presta il volto a Serena. In una recente intervista, l’attrice ha rivelato che dopo il decesso della figlia di Adele, anche la famiglia Sartori subirà un duro colpo e, inoltre, il suo personaggio avrà un po’ di problemi a causa delle sue sorelle.

Un posto al sole, l’attrice di Serena parla dell'addio di Susanna

L'addio di Susanna è stata un duro colpo per Niko.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, l’avvocato Poggi ha deciso di estromettere Micaela dalla vita del piccolo Jimmy, per non fare soffrire ulteriormente suo figlio. Serena ha cercato di far cambiare idea a suo cognato, ma non è riuscita nel suo intento. Miriam Candurro, che interpreta la maggiore delle sorelle Cirillo, ha rivelato che gli equilibri della sua famiglia cambieranno a causa del decesso di Susanna e, il suo personaggio, dovrà cercare di fare la cosa giusta per stabilire un ordine nel caos che si è venuto a creare.

Un posto al sole, prossime puntate: scompiglio nella famiglia Sartori dopo l'addio di Susanna

Miriam Candurro ha spiegato che nelle prossime puntate di Un posto al sole nella famiglia Sartori ci sarà scompiglio.

A tal proposito, l’attrice della soap partenopea ha dichiarato: "Serena avrà un po’ di gatte da pelare e queste gatte si chiamano gemelle". Inoltre, Miriam ha anticipato che, dopo l'addio di Susanna, si dovranno creare nuovi equilibri in famiglia. Come avvenuto già in altre occasioni, la maggiore delle Cirillo cercherà di portare tutti sulla giusta strada, nonostante venga additata come "pesante" da Micaela e Manuela.

Al momento, però, non è chiaro quali strategie adotterà la moglie di Filippo, per cercare di mediare fra l’esuberanza delle sue sorelle e la decisione di Niko di fare una battaglia legale contro la mamma di suo figlio.

Un posto al sole: le parole di Miriam Candurro per Carmen Scivittaro

Durante l’intervista, inoltre, Miriam Candurro ha ricordato la collega Carmen Scivittaro, recentemente scomparsa e con cui ha lavorato per qualche anno in Un posto al sole.

L’interprete di Serena ha rivelato alcuni retroscena, sull’attrice di Teresa Diacono e ha spiegato di avere avuto l’onore di avere girato con lei la puntata speciale numero 3500. Candurro ha anche sottolineato la professionalità di Carmen e la sua dedizione al lavoro, ricca di energia e piena di inventiva. L'attrice, inoltre, ha anche rivelato di sentire l'affetto vero del pubblico grazie alla soap partenopea, perché viene considerata una persona di famiglia.