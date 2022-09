Grande attesa per le nuove puntate di Un posto al sole in onda in questa stagione autunnale 2022 su Rai 3. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Viola che, dopo essersi salvata dal terribile attentato messo in piedi da Lello Valsano, potrebbe ritrovarsi ancora in pericolo di vita.

La moglie di Eugenio Nicotera ha avuto la meglio per un pelo, dato che quel colpo di pistola sparato dal criminale non si è rivelato fatale ma ha portato alla morte di Susanna, che non è riuscita a salvarsi a causa di una complicanza che l'ha portata via per sempre dall'affetto dei suoi cari.

La morte di Susanna scuote Viola nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, le ultime puntate di Un posto al sole 2022 sono state intense e ricche di colpi di scena. Al centro delle vicende ci sono state in primis le sorti di Viola e Susanna: la vita delle due donne era appesa a un filo dopo che si sono ritrovate vittime dell'attentato architettato dal pericolo Lello Valsano.

La situazione per Viola, in un primo momento, sembrava essere davvero preoccupante mentre quella di Susanna andava incontro a segnali di ripresa.

La compagna di Niko, infatti, riuscì a svegliarsi dal coma ma una complicanza dovuta a quel terribile colpo di pistola, si rivelò poi fatale e per lei non c'è stato nulla da fare.

Susanna è morta nel momento esatto in cui Viola ha riaperto gli occhi ed è tornata a prendere in mano le redini della sua vita.

Viola provata dalla morte di Susanna nei nuovi episiodi di Un posto al sole

Per la figlia di Ornella, però, non è stato affatto semplice scoprire che Susanna non ce l'ha fatta e che quella sparatoria poteva rivelarsi fatale anche per lei.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda nel corso della stagione autunnale su Rai 3, Viola si ritroverà a dover affrontare dei nuovi momenti di crisi e di forte sconforto e non è detto che la moglie di Nicotera sia del tutto fuori pericolo.

A lanciare questo dubbio è stata proprio l'attrice Ilenia Lazzarin in uno dei suoi ultimi post apparsi su Instagram, il quale non è affatto passato inosservato agli occhi dei telespettatori e fan della soap opera serale in onda su Rai 3.

Viola potrebbe essere in pericolo nelle nuove puntate di Un posto al sole

"Salva per un pelo...o succederà qualcos'altro?", ha scritto l'attrice di Viola nel suo post Instagram pubblicato nei giorni in cui andavano in onda le puntate del suo risveglio nella soap.

Del resto, lo scopo di Lello Valsano era proprio quello di ammazzare la moglie di Eugenio Nicotera e non la povera Susanna che si era trovata a passare di lì per caso e scelse di fare il pezzo di strada assieme a Viola.

Di conseguenza, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole, Lello potrebbe tornare a mettere in pericolo la vita di Viola e quella di suo figlio Antonio.