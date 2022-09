Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 settembre rivelano che le indagini sull'avvelenamento di Roberto sembreranno puntare tutte in un'unica direzione. A quanto pare, verranno infatti fuori dei nuovi elementi che porteranno Lara Martinelli a finire in cima alla lista dei sospettati. Nel frattempo Filippo si troverà, suo malgrado, a doversi occupare della gestione degli affari di famiglia, tornando così a gestire i cantieri Flegrei Palladini.

La battaglia legale per l'affido di Jimmy porterà Niko e Micaela ad uno scontro sempre più acceso.

Otello Testa tornerà a Palazzo Palladini, ma l'uomo dovrà fare i conti con una situazione condominiale molto complessa che vedrà Alberto contrapporsi ai suoi amici.

Un posto al sole, trame 26-30 settembre: Lara nei guai

Le indagini, per scoprire l'identità della persona che ha avvelenato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), procederanno senza tregua. Gli inquirenti batteranno diverse piste tuttavia spunterà fuori un nuovo elemento che sembrerà inchiodare Lara (Chiara Conti). La donna si troverà quindi in una situazione molto delicata e dovrà chiarire la sua posizione. Le anticipazioni rivelano che la donna ribadirà la sua innocenza, senza aggiungere però altri dettagli.

Va detto che Lara nutriva sicuramente odio per i due, ma la loro morte non le avrebbe portato nessun beneficio, ma anzi ostacolato il suo piano di tornare con un bambino. Proprio in merito a questo punto, sarà interessante capire se la donna porterà avanti la sua sceneggiata (si rivedrà il cuscino? Ndr) o se crollerà dinanzi agli inquirenti.

Niko contro Micaela, Filippo torna a lavorare per i cantieri

La delicata situazione degli ultimi giorni porterà Filippo (Michelangelo Tommaso) ad occuparsi nuovamente dei cantieri. L'uomo quindi, a distanza di diversi anni, si troverà a dover nuovamente gestire l'azienda di suo padre e di Marina.

Nel frattempo continuerà la battaglia tra Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante).

I due infatti si scontreranno duramente in merito all'affido del loro figlio Jimmy (Gennaro De Simone).

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 settembre: torna Otello Testa

Alberto (Maurizio Aiello) desideroso di tornare a vivere con Clara (Imma Pirone) e il piccolo Federico, avrà bisogno di ulteriori entrate e deciderà quindi di costruire una casa vacanze a Palazzo Palladini. Il progetto dell'uomo prevede quindi che la sua cantinola venga adibita a tale utilizzo, ma gli altri condomini non accetteranno questa situazione.

Sarà quindi questo il pretesto narrativo che giustificherà il ritorno a Napoli di Otello (Lucio Allocca). L'uomo infatti, in quanto amministratore del condominio, sarà chiamato a dipanare questa matassa.

L'ex vigile Testa verrà accolto calorosamente dai suoi amici e subito dopo deciderà di occuparsi della questione cantinola.

Gli altri condomini saranno convinti che l'uomo battaglierà, come suo solito, per difendere Palazzo Palladini ed impedire ad Alberto di portare avanti il suo progetto. Tuttavia, in modo del tutto sorprendente, Otello sembrerà perorare la causa di Alberto. Evidentemente l'uomo, mosso sempre da sentimenti di giustizia, capirà che l'avvocato sta agendo nel suo pieno diritto.