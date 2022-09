Poco prima della pausa estiva, Lia Longhi era arrivata a Palazzo Palladini, portando un alone di mistero attorno al suo passato. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la nuova domestica di Roberto Ferri aveva incuriosito Diego e, negli episodi della soap partenopea, che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, il figlio di Raffaele avrà un interesse nei confronti della governante. Nel frattempo, durante gli episodi, Viola sarà in preda ai sensi di colpa, mentre Niko avrà un crollo emotivo.

Un posto al sole, anticipazioni al 7/10: Lia è misteriosa

Lia Longhi si è presentata a casa di Roberto Ferri, per fare un colloquio come governante. Nonostante l'imprenditore fosse titubante sull'assunzione della domestica, non essendo stata mandata dall'agenzia, Marina aveva insistito per metterla in prova, per prendere il posto di Silvana. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Lia aveva guardato con soddisfazione l'edificio di Palazzo Palladini, quasi come se fosse contenta di lavorare in quel luogo caro a lei o a qualcuno vicino a lei. Durante una passeggiata in giardino, inoltre, Longhi aveva guardato un album, con all'interno il disegno della statua presente nel giardino condominiale di Posillipo, disegnato, anni prima, da lei o un'altra persona a lei vicina.

Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 7 ottobre, rivelano che la figura di Lia Longhi continuerà ad essere avvolta dal mistero e, pertanto, non verrà ancora svelato il passato della protagonista della soap.

Un posto al sole, trame al 7/10: Diego è interessato a Lia Longhi

Diego Giordano ha notato fin da subito Lia. Già dalla prima volta che Longhi si era recata a Caffè Vulcano, il barista aveva fatto caso alla bellezza della nuova cliente del locale di Silvia. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi in televisione da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, rivelano che Diego nutrirà un certo interesse per Lia.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori indizi su Giordano e se il figlio di Raffaele vorrà fare la prima mossa con la governante di Roberto Ferri. Inoltre, attualmente, non è ancora chiaro se anche Lia nutra attrazione per Diego.

Un posto al sole, episodi al 7/10: Viola si sente in colpa

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 7 ottobre, Viola si sentirà in colpa. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea rivelano che la professoressa Bruni non si sentirà pronta per affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio. Inoltre, durante la settimana, Micaela continuerà a guadagnare punti con suo figlio. La madre di Jimmy darà tranquillità al bambino e la spensieratezza di cui ha bisogno.

A quel punto, Niko sarà sempre più addolorato e arrabbiato per il comportamento di Cirillo. Nel corso delle serate, inoltre, verranno trattate le vicende di Chiara Petrone, che rientrerà in Italia con Nunzio. La figlia di Giancarlo dovrà affrontare il processo per l'omicidio stradale di suo padre e avrà l'appoggio di Cammarota, che starà al suo fianco. Speranza, invece, si confiderà con Mariella e rivelerà alla zia di non amare il carattere troppo remissivo di Samuel. A quel punto, Altieri prenderà come esempio suo marito che, a detta sua, ha lo stesso atteggiamento del fidanzato di sua nipote. Purtroppo, però, accadrà un imprevisto, perché Del Bue sentirà le parole di sua moglie.