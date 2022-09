Nella giornata di mercoledì 28 settembre, Ilenia Lazzarin ha risposto alle domande dei fan sul suo profilo social. L'attrice, che presta il volto a Viola Bruni nella soap partenopea, ha rivelato alcuni retroscena riguardo le riprese. In particolar modo, l'interprete della signora Nicotera ha dichiarato che i ritmi sul set sono sfiancanti e ha poco tempo per preparare le scene che andranno in onda sul piccolo schermo. Inoltre, Lazzarin ha anche parlato del suo personaggio e del comportamento della moglie di Eugenio, in seguito alla sparatoria di Lello Valsano.

Un posto al sole, Ilenia Lazzarin parla dei ritmi sfiancanti sul set: il retroscena

Ilenia Lazzarin, da qualche mese, è rientrata ufficialmente nel cast di Un posto al sole. L'attrice era stata lontana dal set, perché Viola Bruni si era trasferita a Torino con Eugenio e il piccolo Antonio. Nella giornata del 28 settembre, l'interprete della figlia di Ornella ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower, che la seguono su Instagram. L'attrice ha rivelato curiosità, retroscena e indiscrezioni sulla soap partenopea. A tal proposito, Ilenia ha spiegato che sul set, i ritmi sono sfiancanti e gli interpreti degli inquilini di Palazzo Palladini hanno poco tempo a disposizione, per imparare le scene da girare.

Un posto al sole: le parole dell'attrice di Viola sul ritmo sfiancante sul set

In particolar modo, una fan di Ilenia Lazzarin ha fatto i complimenti all'attrice di Viola, dicendole che, durante le puntate di Un posto al sole, recitava bene e la faceva emozionare. A quel punto, l'interprete della signora Nicotera, dopo avere ringraziato la sua follower, ha dichiarato: ''Ce la metto tutta, ma i ritmi sono sfiancanti, abbiamo sempre poco tempo per girare ogni scena''.

Inoltre, Lazzarin ha spiegato che gli attori della soap partenopea sono tutti bravi ed è molto difficile entrare e uscire dal ruolo a una velocità elevata. Ilenia ha poi aggiunto: ''Scene velocissime, con mood totalmente diversi''.

Un posto al sole, il comportamento di Viola: il commento di Ilenia Lazzarin

Dopo la sparatoria in cui Viola è rimasta gravemente ferita, la professoressa Bruni ha avuto problemi psicologici e matrimoniali.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il matrimonio fra i coniugi Nicotera è terminato. A tal proposito, una follower ha chiesto a Ilenia Lazzarin, se non pensasse che il suo personaggio si stesse comportando in maniera un po' infantile. In merito a questa considerazione della fan, la protagonista della soap partenopea ha replicato: ''Facevo fatica a giustificarla e mi sembrava esagerata''. Dopo essersi messa nei panni di una donna che ha vissuto un dramma del genere, in seguito alla furia di Lello Valsano, l'attrice ha aggiunto: ''Chiedo scusa a Viola per averla giudicata così superficialmente. Si sta dimostrando, invece, molto forte''.