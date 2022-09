La puntata di Un posto al sole, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 13 settembre sarà ricca di novità e colpi di scena che riguarderanno Nunzio. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Cammarota deciderà di lasciare il lavoro, senza dare il preavviso a Silvia, ma sarà intenzionato ad andare in Africa per raggiungere Chiara. Nel frattempo, Franco, non accettando la decisione di suo figlio, sfogherà la sua rabbia contro Roberto Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni 12/9: Nunzio Cammarota lascia il lavoro e avverte Silvia

I soldi dati all'investigatore privato porteranno i primi frutti a Nunzio. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa in televisione il 12 settembre, rivelano che Cammarota riceverà importanti informazioni dal detective e verrà a sapere che Chiara, al momento, vive a Capo Verde. Non appena sarà in possesso dei dati utili per rintracciare Petrone, il figlio di Franco prenderà una decisione improvvisa. A tal proposito, le indiscrezioni sui prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Nunzio lascerà il lavoro e lo dirà a Silvia.

Un posto al sole, puntata 12/9: Silvia è comprensiva con Nunzio Cammarota

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 12 settembre forniscono ulteriori dettagli su quello che accadrà al figlio di Katia. Una volta presa la decisione di partire e di lasciare l'Italia per ricongiungersi con Chiara, Nunzio dovrà avvertire la sua datrice di lavoro.

Pertanto, Cammarota sarà costretto a dire a Silvia la verità e i suoi progetti. Quindi, il fidanzato di Petrone si scuserà con la proprietaria di Caffè Vulcano e darà le dimissioni senza preavviso. Oltre a fare capire le sue ragioni a Graziani, Nunzio chiederà scusa anche a Samuel, per lasciarlo da solo in cucina, senza averlo avvertito prima.

Un posto al sole, episodio 12/9: Franco è preoccupato per Nunzio Cammarota

Anche Franco verrà a sapere dei piani di suo figlio. Nell'episodio di Un posto al sole di lunedì 12 settembre, Boschi non prenderà bene la decisione di suo figlio di lasciare tutto e tutti, per andare in Africa da Chiara. Pertanto, il papà di Cammarota sarà preoccupato per la partenza di Nunzio. Il nervosismo di Franco aumenterà e per il marito di Angela non si preannunciano momenti sereni ma, anzi, la tensione crescerà, quando vedrà Roberto. Nella puntata 6021, l'imprenditore e Boschi avranno uno scontro e Franco sfogherà tutta la sua rabbia contro Ferri. Al momento, però, non è chiaro come mai i due protagonisti della soap partenopea arriveranno allo scontro e se i due uomini avranno una lite soltanto verbale o se verranno alle mani.