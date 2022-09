Nella puntata di Un posto al sole del 26 settembre, la crisi fra Eugenio e Viola sarà sempre più evidente agli occhi dei loro familiari. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Raffaele coinvolgerà Diego, mostrandogli la sua preoccupazione per i coniugi Nicotera. Nel frattempo, Marina e Roberto non saranno ancora in grado di occuparsi dei cantieri e, pertanto, Filippo dovrà sostituirli. Nel frattempo, la polizia continuerà le indagini per individuare chi ha avvelenato Giordano e Ferri, mentre Niko e Micaela continueranno a farsi la guerra, per contendersi il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni 26/9: Raffaele è preoccupato per Eugenio e Viola

Raffaele ha sempre cercato di fare gli interessi della sua famiglia con l'intenzione di proteggere i suoi cari, anche quando è stato minacciato dai camorristi. Nell'episodio di Un posto al sole di lunedì 26 settembre, il portiere di Palazzo Palladini non riuscirà a darsi pace per la crisi fra Eugenio e Viola. A tal proposito, la professoressa Bruni non è riuscita a superare il trauma della sparatoria, in cui è rimasta gravemente ferita a causa degli spari di Lello Valsano. Dopo essersi svegliata dal coma, la figlia di Ornella ha tenuto a distanza suo marito, colpevole, a detta sua, di preoccuparsi più per il suo lavoro, che di lei e del loro bambino.

Le anticipazioni della puntata della soap partenopea rivelano che Raffaele tenterà di fare qualcosa per riunire il magistrato e la sua figlia acquisita.

Un posto al sole, episodio 26/9: Raffaele parla con Diego della crisi fra Eugenio e Viola

Raffaele sarà preoccupato a tal punto che dovrà sfogarsi con qualcuno. Mentre nelle recenti puntate di Un posto al sole, il portiere di Palazzo Palladini aveva trovato conforto in Elvira, suscitando il malcontento di Ornella, in questa occasione, Giordano agirà in un modo diverso, cercando il supporto di Diego.

Le anticipazioni dell'episodio del 26 settembre rivelano che il patrigno di Viola coinvolgerà suo figlio, in merito alla crisi dei coniugi Nicotera. Al momento, però, non è chiaro se il barista del Caffè Vulcano ascolterà soltanto suo padre o se dovrà agire in qualche modo, facendo da paciere fra Eugenio e Viola.

Un posto al sole, puntata 26/9: Filippo sostituisce Marina e Roberto ai cantieri

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 26 settembre rivelano che Filippo dovrà sostituire Marina e Roberto ai cantieri. Gli ex coniugi Ferri, infatti, non saranno ancora in grado di occuparsi del lavoro, dopo il tentativo di avvelenamento ai loro danni. Durante l'episodio, inoltre, la polizia continuerà le indagini per scoprire chi ha sabotato la bottiglia di champagne, recapitata ai due imprenditori. Niko e Micaela, invece, continueranno a farsi la guerra per il piccolo Jimmy. Attualmente, però, non è ancora trapelato se a vincere la battaglia legale sarà il padre o la madre del bambino.