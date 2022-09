La puntata di Un posto al sole di mercoledì 5 ottobre sarà ricca di colpi di scena e novità. A tal proposito, i coniugi Nicotera metteranno fine al loro matrimonio e Viola si sentirà in colpa. Nel frattempo, Chiara Petrone sarà sconvolta per l'esito dell'udienza, ma Nunzio le starà accanto. Micaela, invece, farà di tutto per conquistare il piccolo Jimmy, generando malessere in Niko.

Un posto al sole, anticipazioni 5/10: il matrimonio dei coniugi Nicotera finisce

Eugenio e Viola non riusciranno a superare la crisi che li ha colpiti. Nelle recenti puntate della soap partenopea, la professoressa Bruni era rimasta coinvolta nella sparatoria di Lello Valsano ed era andata in coma.

Purtroppo, la figlia di Ornella non era riuscita a superare l'accaduto e a perdonare suo marito per averla messa in pericolo a causa del suo lavoro. La distanza fra i coniugi Nicotera era aumentata e nell'episodio del 5 ottobre accadrà l'inevitabile. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 5 ottobre rivelano che il matrimonio di Viola finirà. Al momento, non è chiaro se il magistrato tenterà di recuperare la situazione o se la decisione presa dalla mamma del piccolo Antonio sarà definitiva.

Un posto al sole, puntata 5/10: Viola si sente in colpa

L'unica cosa certa, al momento, è che lo stato d'animo di Viola non sarà dei migliori. Dopo avere avuto ripercussioni psicologiche a causa della sparatoria in cui è rimasta ferita gravemente e, successivamente, avere avuto attacchi di panico per la professoressa Bruni si preannunciano altri momenti di disagio.

Nell'episodio di Un posto al sole del 5 ottobre, Viola si sentirà in colpa per la fine del matrimonio con Eugenio. Al momento, però, le anticipazioni della soap partenopea non rivelano se Bruni avrà dei ripensamenti e tornerà sui suoi passi, dando una seconda possibilità a Nicotera.

Un posto al sole, episodio 5/10: Chiara è sconvolta per l'udienza

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole di mercoledì 5 ottobre, verranno trattate anche le vicende di Chiara. La giovane Petrone rientrerà a Napoli per presenziare in tribunale all'udienza, riguardo l'accusa di omicidio stradale in cui aveva perso la vita suo padre Giancarlo.

Nella serata, l'imprenditrice sarà sconvolta per l'esito dell'udienza. Al momento, però, le anticipazioni non rivelano se Petrone verrà condannata e dovrà scontare un periodo in carcere o se Chiara se la caverà e riuscirà a ottenere uno sconto della pena. L'unica cosa certa, al momento, è che Nunzio continuerà a stare accanto alla sua fidanzata. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che Cammarota farà per la sua compagna. Il figlio di Franco, infatti, farà una proposta inaspettata a Chiara ma, attualmente, non è chiaro ancora se si tratti di qualcosa di romantico o se si tratti di altro, magari inerente ai problemi di dipendenza che ha la ragazza. Inoltre, durante la serata, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Jimmy.

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Micaela guadagnerà punti con suo figlio e riuscirà a promettergli la serenità e la spensieratezza che merita un bambino. Purtroppo, però, Niko non vedrà di buon occhio l'avvicinamento del piccolo a sua madre e, pertanto, l'avvocato Poggi sarà sempre più addolorato e arrabbiato.