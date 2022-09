Le gemelle Cirillo sono tornate a Napoli da qualche mese e hanno portato scompiglio nella famiglia Poggi e Sartori. Nella puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di giovedì 6 ottobre, Manuela trascorrerà la notte a casa del suo ex fidanzato, caduto a terra da ubriaco. A quel punto, Niko temerà che Micaela venga a sapere quello che è successo e avrà paura delle conseguenze che potrebbero esserci, durante la causa di affido di Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni 6 ottobre: Jimmy chiede a Manuela di correre a casa Poggi

Nell'episodio di Un posto al sole del 6 ottobre, Niko trascorrerà brutti momenti. Le anticipazioni della puntata della soap partenopea rivelano che Poggi guarderà una fotografia di Susanna e, preso dalla rabbia, inizierà a bere, fino ad ubriacarsi. Purtroppo, Jimmy tornerà a casa e vedrà suo padre, mentre barcollerà, cercando di sembrare sobrio. A quel punto, l'avvocato cadrà a terra e Jimmy, vista la situazione, sarà costretto a cercare soccorsi. Purtroppo, nessun condomino di Palazzo Palladini sarà a casa e il bambino non troverà nemmeno il portiere. Fortunatamente, il piccolo Poggi troverà Manuela e chiederà alla zia di correre a casa, per aiutare Niko.

Un posto al sole, puntata 6 ottobre: Manuela dorme a casa di Niko Poggi

A quel punto, Manuela andrà a casa del suo ex fidanzato, per verificare le condizioni di salute di Poggi. Una volta arrivata nell'appartamento, la zia di Jimmy soccorrerà il suo ex compagno, ma accadrà un colpo di scena. La gemella Cirillo non si assicurerà soltanto che Niko stia meglio, ma preferirà trascorrere la notte da lui, in modo da essere presente, in caso di necessità.

Un posto al sole, episodio 6 ottobre: Niko Poggi ha paura che Manuela parli con Micaela

Dopo la serata trascorsa a casa Poggi e il trambusto accaduto, Niko avrà paura. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 6 ottobre, forniscono dettagli in più su quanto accadrà fra i due ex fidanzati.

In particolar modo, l'avvocato temerà che Manuela racconti alla sorella di averlo trovato ubriaco e di averlo soccorso, in seguito a una caduta. Nelle recenti puntate della soap partenopea, Niko ha iniziato una battaglia legale contro Micaela, per la custodia esclusiva del piccolo Jimmy. Se la sua ex compagna dovesse raccontare la verità alla gemella Cirillo, ci sarebbero conseguenze. Poggi, infatti, potrebbe essere giudicato non idoneo nel ruolo di padre e, quindi, il papà di Jimmy cercherà di capire con la sua ex le sue intenzioni. A quel punto, Manuela zittirà l'avvocato e gli dirà di non volere prendere le difese di nessuno e di non patteggiare né per lui, né per sua sorella.