La puntata di Un posto al sole di giovedì 6 ottobre sarà ricca di colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Micaela deciderà di organizzare una gita in kayak con Jimmy e il bambino sarà entusiasta. Una volta rientrato a casa, il piccolo Poggi troverà suo padre ubriaco e, in seguito a una caduta, cercherà Raffaele, ma il portiere di Palazzo Palladini sarà irrintracciabile. Pertanto, il nipote di Giulia proverà a trovare altri condomini che possano prestare soccorso a Niko e, per strada, incontrerà sua zia Manuela.

Un posto al sole, anticipazioni 6/10: Micaela va in kayak con Jimmy

Micaela sta tentando di riconquistare la fiducia di suo figlio. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la gemella Cirillo aveva fatto una fuga romantica all'estero con la sua ultima fiamma e aveva chiesto a sua sorella Manuela di fingere di essere lei, durante una vacanza a Maratea. In quell'occasione, Jimmy si era accordo di avere trascorso i giorni di villeggiatura con sua zia e, quando Niko aveva scoperto l'ennesima malefatta della madre di suo figlio, era andato su tutte le furie. I rapporti fra l'avvocato Poggi e Micaela si erano deteriorati ulteriormente, dopo la morte di Susanna e il figlio di Renato aveva iniziato una battaglia legale contro la gemella della sua ex fidanzata.

Le anticipazioni della soap partenopea del 6 ottobre rivelano che Jimmy farà una gita in kayak con sua mamma e sarà entusiasta della cosa. L'unica cosa certa, attualmente, è che la sorella di Serena vorrà regalare un po' di spensieratezza al suo bambino.

Un posto al sole, puntata 6/10: Micaela rassicura Niko sulla gita in kayak

A quel punto, Niko dovrà decidere se consentire a Jimmy di fare la gita in kayak con sua mamma. Nel frattempo, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 6 ottobre, forniscono maggiori dettagli in merito a quello che accadrà.

A tal proposito, Micaela rassicurerà il padre di suo figlio e gli dirà che, insieme a loro, ci saranno persone esperte. Al momento, non è chiaro se la gemella Cirillo inventi questa cosa o se, veramente, con lei e il bambino, ci saranno anche delle guide del posto, che potrebbero fornire assistenza e non metterli in pericolo. Di fronte alle parole di Micaela, Niko concederà a Jimmy e alla madre il permesso di andare a fare una gita in kayak.

Un posto al sole, episodio 6/10: Niko cade, Jimmy cerca Raffaele e non lo trova

Niko rimarrà solo a casa sua e verrà assalito dai ricordi e dallo sconforto e, in preda alla rabbia per avere perso sua moglie, poche ore dopo le nozze, getterà a terra una cornice con uno scatto di Susanna.

A quel punto, il portafotografie finirà, in frantumi, sul pavimento. In seguito, Poggi inizierà a bere, ma accadrà un imprevisto. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 6 ottobre rivelano che Jimmy rientrerà a casa, dopo la gita in kayak con Manuela. Purtroppo, il bambino troverà suo padre ubriaco: Niko tenterà di sembrare sobrio, ma non ce la farà. In un disperato tentativo di restare in piedi, senza barcollare, l'avvocato cadrà rovinosamente a terra. Quindi, Jimmy sarà costretto a cercare Raffaele. In prima battuta, il nipote di Renato tenterà di rintracciare il portiere, ma Giordano non sarà in guardiola. In preda al panico, il cuginetto di Bianca si metterà alla ricerca di qualche altro condomino o parente; tutti, però, risulteranno irreperibili.

A quel punto, il bambino uscirà da Palazzo Palladini e, per strada, troverà Manuela. La gemella Cirillo, quindi, correrà a casa del suo ex fidanzato e presterà soccorso a Niko. Inoltre, la sorella di Serena passerà la notte, sul divano, a casa Poggi. Al risveglio, l'avvocato chiederà a Manuela di non dire a Micaela quello che è accaduto, altrimenti, avrebbe conseguenze nella causa dell'affido di Jimmy.