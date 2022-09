Continuano ad andare in onda su Rai 3 gli appuntamenti con la storica soap Un posto al sole. Durante le ultime puntate diversi sono stati gli avvenimenti che hanno cambiato le sorti degli abitanti di Pallazzo Palladini. In particolare la morte di Susanna ha stravolto Viola. Quest'ultima cercherà di tornare alla normalità, non con poca difficoltà. Le anticipazioni delle puntate di Upas che andranno in onda dal 19 al 23 settembre si incentreranno su Roberto e Marina. I due, infatti, hanno subito un tentativo di avvelenamento e si cercherà di scoprire chi possa avercela con loro.

L'amicizia tra Mirella e Sasà verrà equivocata. Mirella verrà vista mentre consola Sasà, perché quest'ultimo crederà che Sarti non l'abbia mai amato.

Anticipazioni Un posto al sole dal 19 al 23 settembre: Viola intimorita all'idea di tornare a lavoro

Per Viola si aprirà la possibilità di tornare a lavorare nella scuola di Bianca. Davanti a tale ipotesi la donna vacillerà parecchio, dato il suo stato emotivo non proprio dei migliori. Dopo l'attentato a Lello, Viola vorrà comunque cercare di ritrovare la sua normalità e tornerà a scuola nelle vesti di supplente. Purtroppo, però, qualcosa andrà storto. All'uscita da scuola due ragazzi si avvicineranno con un motorino e guarderanno Bruni con sguardi molto intimidatori, tanto da mandare in confusione l'insegnante.

Quando vedrà i ragazzi venirgli incontro, Viola verrà colta da un attacco di panico. Guido, che nel frattempo si troverà in servizio in quelle zone, noterà la scena e la soccorrerà prontamente. I due ragazzi in motorino si allontaneranno. Per Guido sarà chiaro che Bruni sia ancora traumatizzata dalla morte di Susanna. Mariella cercherà di andare incontro alle esigenze di Cerry, in seguito all'incidente imbarazzante con Castrese.

Sasà crederà che Sarti non l'abbia mai amato e per questo cercherà conforto in Mariella. La vicinanza tra i due verrà però fraintesa.

Spoiler Un posto al sole al 23/9: Niko vuole affrontare Micaela in maniera pacifica

Niko penserà di affrontare in maniera più pacifica tutta la situazione che riguarda Jimmy, sotterrando l'ascia di guerra con Micaela.

Quest'ultima, però, farà qualcosa che porterà Niko a fare un passo indietro immediatamente. Il ragazzo muoverà così delle nuove accuse contro Micaela e questo andrà a discapito della tranquillità del piccolo Jimmy, che risentirà parecchio di quanto accadrà.

Michele e Fabiana saranno sempre più in sintonia, ma ben presto quest'ultima dovrà andare via da Napoli. Le indagini sul tentato avvelenamento di Roberto e Marina porteranno Raffaele a vivere un momento di grande difficoltà interiore.