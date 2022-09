Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana da lunedì 26 a venerdì 30 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Otello, che tornerà a Palazzo Palladini, mentre Riccardo sarà furioso con Rossella, perché il dottore temerà la vicinanza fra Nunzio e la sua fidanzata. Inoltre, durante gli episodi, verranno trattate le vicende di Lara, che dirà alla polizia di non avere avvelenato Roberto e Marina.

Un posto al sole, anticipazioni al 30/9: Otello torna a Palazzo Palladini

Otello si è trasferito lontano da Napoli da diverso tempo. Il collega di Guido Del Bue aveva lasciato il capoluogo campano, per stare vicino a sua moglie Teresa. La signora Diacono, infatti, era tornata al paese dove viveva suo padre, per assisterlo. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino al 30 settembre rivelano che il vigile tornerà a Palazzo Palladini e verrà accolto con grandissimo affetto dagli amici e dai parenti. Al momento, però, non è chiaro quale sia la motivazione del rientro in città di Testa. Inoltre, va ricordato, che l’attrice che interpretava la consorte di Otello, Teresa Diacono, è deceduta recentemente e, pertanto, il personaggio della mamma di Silvia non tornerà.

Un posto al sole, puntate al 30/9: Riccardo furioso con Rossella a causa di Nunzio

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione dal 26 al 30 settembre, ci saranno importanti novità anche per la nipote di Otello. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Rossella e Riccardo avranno nuovamente problemi di coppia.

Questa volta, il dottor Crovi andrà su tutte le furie, a causa dell'eccessiva gelosia. Le indiscrezioni sulle nuove puntate della soap partenopea forniscono dettagli in più su quello che accadrà ai due medici dell’ospedale napoletano. In particolar modo, Nunzio sarà in crisi con Chiara e non saprà come affrontare la situazione e, pertanto, chiederà aiuto a Rossella.

Purtroppo, l’avvicinamento fra Graziani e Cammarota non sarà visto di buon occhio da Riccardo, che sarà contrariato del supporto che la sua fidanzata darà al suo amico. Al momento, però, non è ancora chiaro se Crovi avrà l’ennesimo scatto d’ira e se farà una scenata di gelosia alla sua compagna.

Un posto al sole, episodi al 30/9: Lara ha un faccia a faccia con la polizia

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 30 settembre, Lara avrà un faccia a faccia con la polizia. In tale occasione, Martinelli rivelerà di non avere nulla a che fare con l’avvelenamento di Roberto Ferri e Marina Giordano. Inoltre, durante gli episodi della soap partenopea, verranno trattate anche le vicende di Eugenio e Viola, che continueranno ad essere in crisi.

Nonostante i problemi di coppia, il magistrato tenterà di salvare il suo matrimonio. Le anticipazioni degli episodi rivelano che Nicotera deciderà di organizzare una vacanza con sua moglie. Purtroppo, però, non appena la dottoressa Bruni verrà a sapere le intenzioni di suo marito, ci sarà un colpo di scena. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in merito a quello che accadrà e, a tal proposito, la figlia di Ornella risponderà in un modo imprevedibile a Eugenio. A quel punto, Nicotera rimarrà sconvolto. Inoltre, durante la settimana, verranno trattate le vicende di Alberto, che sarà sempre più convinto di tornare insieme a Clara. L'avvocato continuerà a portare avanti il suo progetto di costruire una casa vacanze.

Purtroppo, però, alcuni inquilini di Palazzo Palladini non saranno d'accordo con le intenzioni del papà del piccolo Federico. Al momento, però, non è ancora trapelato nessun indizio su chi possa essere contrario al progetto imprenditoriale di Alberto.