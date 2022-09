Con la puntata di venerdì 7 ottobre si chiude la settimana di programmazione di Un Posto al sole, che con le sue trame continua a catalizzare l'attenzione dei telespettatori. L'episodio va in onda, come di consueto, alle 20:50 su Rai 3 e può essere visto on demand e anche in replica accedendo al portale RaiPlay.

Tanti gli eventi che hanno cambiato gli equilibri in Upas: Chiara ha ricevuto la sentenza da parte del giudice e ne è rimasta sconvolta, mentre Viola è alle prese con la fine del suo matrimonio con Eugenio, un epilogo al quale mai avrebbe pensato.

Inoltre, Niko è sempre più preoccupato dalla possibilità che Micaela possa ottenere la custodia di Jimmy, visto che sta guadagnando punti davanti al piccolo, mentre Lia non smette di far sorgere dubbi.

Lia continua a destare sospetti: Un Posto al sole anticipazioni

Da quando Lia è entrata nelle trame di Upas, i telespettatori hanno subito capito che nascondeva qualcosa di importante. Dopo aver sentito che Silvana era stata licenziata, si è precipitata da Roberto per chiedere di poter lavorare come domestica nel suo appartamento. Ferri è stato piuttosto dubbioso a riguardo, mentre Marina ha subito avuto fiducia in quella ragazza con la faccia pulita, tanto da convincere Roberto ad assumerla, e non solo.

Lia, infatti, è riuscita a ottenere anche l'alloggio nell'appartamento di Ferri, così da monitorare giorno e notte la situazione. La giovane donna sembra da un lato essere interessata a Palazzo Palladini e dall'altro alla storia tra Roberto e Marina. Certo è che continua a destare sospetti e, nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Lia sarà ancora più misteriosa.

Diego interessato a Lia

C'è una persona che è rimasta particolarmente colpita dalla misteriosa Lia. Si tratta di Diego, che la vede molto spesso al Bar Vulcano. Il giovane Giordano pare che non le molli gli occhi di dosso e che cresca sempre di più l'interesse nei suoi confronti.

Non si esclude che Lia, sfruttando tutto ciò, possa volgere la situazione a suo favore, arrivando all'obiettivo finale a ora ancora sconosciuto.

Fatti sta che il mistero si infittisce e che ci saranno ancora molti colpi di scena.

Guido in imbarazzo con Mariella: spoiler Upas

Ci saranno anche momenti meno tesi nella puntata che andrà in onda il 7 ottobre su Rai 3. Speranza si è confidata con Mariella, lamentandosi del carattere debole e poco combattivo del fidanzato Samuel. Mariella non ha perso tempo a paragonare Samuel a Guido, che si è ovviamente sentito sminuito. E così, Del Bue proverà a riscattarsi agi occhi di Mariella, anche se rischierà di combinare solo un guaio. Ricordiamo che anche questo episodio può essere visto in replica su RaiPlay dopo la messa in onda.