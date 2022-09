Le vicende della soap opera spagnola Una vita dell’ultima stagione in onda su Canale 5, continuano a essere movimentate.

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dall’11 al 17 settembre 2022, raccontano che Felipe Alvarez Hermoso e Dori Navarro usciranno allo scoperto, scambiandosi un bacio sotto lo sguardo di Lolita Casado. Rodrigo Lluch invece verrà sequestrato da Aurelio Quesada, deciso ad avere a tutti i costi la formula del gas tossico.

Anticipazioni Una vita sino al 17/09: Lolita vede Felipe e Dori baciarsi, Ramon furioso

Nelle puntate che andranno in onda da domenica 11 a sabato 17 settembre, Servante e Jacinto cercheranno di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini.

Intanto Fidel farà sapere a Ramon che Leonardo si è rifiutato di collaborare poiché si è lasciato condizionare da un collega di lavoro. A questo punto il poliziotto dirà a Palacios che il rapimento di Leonardo potrebbe favorire la scarcerazione di Fausto Salazar. Lolita non nasconderà il suo fastidio, dopo aver assistito a un bacio tra Felipe e Dori. Ramon invece sarà su tutte le furie in presenza della nuora, quando apprenderà che Fausto tornerà in libertà.

Dori non perderà tempo per scusarsi con Lolita dopo non averla messa al corrente della sua relazione con Alvarez Hermoso: l’infermiera a sorpresa non vorrà tornare a vivere con l’avvocato.

Nel contempo Marcelo - su ordine di Aurelio - somministrerà un potente sonnifero nel tè di Genoveva, per impedirle di abortire con l’aiuto di una donna.

Salmeron, a causa dell’ennesima minaccia del marito, non avrà altra scelta che portare avanti la sua gravidanza. In seguito a fare i conti con l’ira di Quesada sarà Ignacio, per aver dato una mano a Genoveva quando era intenta ad abortire. David invece si rivolgerà al giornalista Jorge Gaztelu, dicendogli di svelare i piani di Aurelio pubblicamente.

Azucena punita dalla madre, Rodrigo sequestrato da Aurelio

Lo spettacolo di Azucena con la sua compagna di danza avrà tanto successo: purtroppo a interrompere la festa ci sarà un tentativo di furto, ma a risolvere la situazione ci penserà Guillermo. A proposito di quest’ultimo, la figlia di Hortensia proverà un interesse sentimentale nei suoi confronti e si confiderà con Valeria.

Azucena - dopo aver deciso di non rivedere Angel - verrà messa in punizione dalla madre. Casilda intanto insegnerà Alodia a ballare il Charleston.

Valeria apprenderà tramite Genoveva che Rodrigo è sotto sequestro di Aurelio: il vero marito della pianista si rifiuterà di dare la formula del suo gas tossico a Marcelo. David racconterà a Valeria di aver fatto sapere del rapimento di Rodrigo alla stampa: a corrompere il giornalista Gaztelu però ci penserà Quesada, invitandolo a scrivere un articolo sui suoi laboratori, mentre gli abitanti prepareranno a sua insaputa una manifestazione per ribellarsi.

Infine Rodrigo, anche se verrà torturato da Aurelio, continuerà a nascondergli la formula del gas nervino.