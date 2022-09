Nuove rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di 'Una vita', che i telespettatori seguiranno prossimamente in prima visione tv. Gli spoiler della soap opera, provenienti dalla Spagna, raccontano che Felipe Alvarez Hermoso scoprirà che Dori Navarro l'ha usato come cavia per una sua tesi scientifica per ottenere una borsa di studio.

Una vita, anticipazioni: Dori ottiene la borsa di studio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Felipe e Dori attraverseranno una grave crisi che rischierà di minare per sempre il loro rapporto.

Tutto inizierà quando l’infermiera scoprirà di aver ottenuto la borsa di studio, tanto da dover tornare il più velocemente possibile in Austria. Per questo motivo, Navarro accuserà dei sensi di colpa nei confronti di Alvarez Hermoso, in quanto, nel frattempo, si era realmente innamorata di lei. Difatti, urgerà la necessità che Dori lasci al più presto Acacias 38 per riprendere i suoi studi in Austria.

Felipe, nel frattempo, inizierà a nutrire dei sospetti sul comportamento dell’amata e per questo pretenderà un colloquio chiarificatore, visto che un amore grande come il loro non può finire da un momento all’altro. L’infermiera apparirà abbastanza reticente a rimanere con il legale, tanto da dare il benestare al dottor Ignacio Quiroga affinché cerchi una sostituta.

Alla fine, la donna deciderà di essere completamente sincera con l’amato al termine di un litigio.

Felipe scopre di essere stato usato dall’infermiera per accedere all’università di psicanalisi

Nelle puntate Spagna di Una vita, Dori confiderà a Felipe di essersi avvicinata a lui in quanto aveva bisogno di studiare la psiche di una persona coinvolta in un tragico fatto.

Uno studio, che le permettesse di ottenere la borsa di studio per accedere all’universitaria di psicanalisi in Austria. L’infermiera, infatti, aveva usato l’ex marito di Genoveva come sua cavia per redigere una tesi scientifica. Neanche a dirlo, l’avvocato non apparirà per nulla contento in quanto si sentirà preso in giro fin dal primo giorno dalla sua amata.

Per questo motivo, Alvarez Hermoso non saprà più come comportarsi.

L’avvocato potrebbe combattere per il suo amore nonostante la delusione

Una nuova delusione per Felipe, il quale sembrerà deciso ad abbandonare Dori, permettendole di tornare in Austria per concludere i suoi studi, se non accadesse il colpo di scena. L’avvocato, infatti, potrebbe cambiare idea e decidere di lottare per questo grande amore, che ha riportato nuovamente il sorriso sulle sue labbra dopo tanti anni di sofferenze in seguito alla morte di Natalia. Alvarez Alverez riuscirà ad ottenere il suo lieto fine? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera iberica per scoprire come finirà questa story-line.