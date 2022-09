Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e le anticipazioni delle prime puntate di settembre 2022 rivelano che si entrerà subito nel vivo delle dinamiche grazie alle vicende della coppia Ida-Riccardo.

I due sono stati protagonisti di un nuovo confronto che ha messo la parola fine alla loro relazione e, nel corso della seconda registrazione di questa edizione, Riccardo Guarnieri ha scelto di farsi avanti con la nuova tronista Federica Aversano mentre Ida Platano ha reagito tornando tra le braccia di un altro suo ex fidanzato.

Riccardo si dichiara per Federica: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne di settembre 2022, rivelano che Riccardo ha scelto di dichiararsi per Federica Aversano, confermando il suo forte interesse nei confronti della nuova tronista di questa edizione.

Il tutto è partito durante la prima registrazione di questa nuova stagione, quando Riccardo ha chiesto di poter ballare con la tronista casertana dopo aver messo la parola fine alla sua relazione con Ida Platano.

Durante questo ballo, Riccardo ha svelato alla tronista di essere pazzo di lei e di nutrire un reale interesse nei suoi confronti, motivo per il quale gli sarebbe piaciuto approfondire la conoscenza.

Maria De Filippi mette in crisi Riccardo: anticipazioni Uomini e donne settembre

Peccato, però, che la reazione di Federica Aversano non sia stata delle migliori: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista ha ammesso di non aver gradito il modo in cui si è comportato con Ida Platano.

Tuttavia, dato l'interesse del cavaliere nei confronti della tronista, Maria De Filippi gli ha fatto presente che se avesse voluto corteggiarla per davvero, avrebbe dovuto spostarsi nelle schiere di corteggiatori e in quel caso accettare il rischio di essere mandato a casa, nel momento in cui Federica decidesse di eliminarlo.

Ecco che, dopo questa precisazione da parte della conduttrice, il cavaliere ha scelto di fare un passo indietro e non ha azzardato questo passaggio al trono classico.

Ida Platano bacia il suo ex: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Tra l'altro, nel corso della nuova registrazione di questa edizione, per Riccardo è arrivata anche una nuova dama di soli 34 anni che ha chiesto di poterlo conoscere.

Lui in un primo momento l'ha tenuta, poi alla fine ha scelto di mandarla via definitivamente.

Occhi puntati anche su Ida Platano: le anticipazioni di Uomini e donne di settembre rivelano che la dama è stata protagonista di un inatteso "ritorno di fiamma".

Ida si è risentita di nuovo con il suo ex Alessandro, col quale in passato ha provato a costruire una storia d'amore. I due si sono concessi una seconda chance e sono usciti in esterna insieme, dove è scattato subito il bacio.