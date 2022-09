All'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, Armando Incarnato ha deciso di spiazzare i fan sfoggiando un look particolare e inedito. Con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, il cavaliere del Trono Over ha mostrato il drastico cambiamento che ha voluto dare ai suoi capelli: da nero corvino, la chioma del napoletano è diventata bianca. Mentre in rete si sprecavano commenti ironici sul suo nuovo aspetto, il protagonista del dating-show parlava di follia ed equilibri che solo lui riesce a mantenere pur essendo spesso sopra le righe.

Aggiornamenti sul personaggio di Uomini e Donne

Sta facendo molto discutere l'ennesimo cambio look di uno storico protagonista di Uomini e Donne.

Ad una settimana dall'inizio delle riprese dell'edizione 2022/2023 del dating-show, Armando ha deciso di stravolgere il suo aspetto, a partire dal taglio e dal colore dei capelli.

Una foto che è stata caricata sul suo account Instagram, mostra l'importante novità che riguarda il cavaliere del Trono Over: la lunga chioma di colore nero, infatti, nelle ultime ore ha lasciato spazio ad un'altra molto più corta e soprattutto bianca.

Ebbene sì, Incarnato ha voluto stupire scolorendo del tutto i suoi capelli: un particolare che ha colpito i curiosi, è che il colore della folta barba è rimasto intatto, quindi è evidente un contrasto di cromie nel viso del napoletano.

I commenti sul volto di Uomini e Donne

Per motivare il suo nuovo aspetto, Armando ha usato una frase piuttosto filosofica che tira in ballo il contrasto tra equilibrio e follia, un qualcosa che il protagonista di Uomini e Donne sostiene di saper gestire alla perfezione.

Chi si è imbattuto nella foto del nuovo look del cavaliere del Trono Over, però, non ha potuto non commentarla.

La maggior parte dei fan del dating-show, ha usato l'ironia per giudicare i capelli bianchi e corti che Incarnato sfoggerà d'ora in avanti anche davanti alle telecamere.

"Ora ho davvero visto tutto nella vita", ha scritto un utente di Twitter raccogliendo parecchi consensi.

Insomma, il cambiamento che il napoletano ha mostrato sui social network, ha sicuramente spiazzato i follower e c'è già chi si chiede cosa dirà Tina Cipollari quando si ritroverà di fronte Armando con la chioma completamente bianca e la barba lunga e nera.

La risposta alle critiche durante la pausa di Uomini e Donne

Non è la prima volta che Armando finisce al centro dell'attenzione mediatica per i suoi particolari look.

Durante l'estate, ad esempio, qualcuno ha creato un video ironico che racchiudeva tutte le singolari acconciature che Incarnato ha mostrato negli studi di Uomini e Donne negli ultimi anni.

Anche se questo filmato è diventato virale, il napoletano non ci ha riso su, anzi ha replicato con durezza a chi ha osato prenderlo in giro per come si fa vedere davanti alle telecamere di Canale 5.

"Quando uno non vuole essere riconosciuto, cambia colore di capelli spesso. Quelli del web sono forti, credono di ironizzare sui miei look, ma non hanno capito che sono io che li prendo in giro".

"Quando capirete chi sono veramente, sarete ormai vecchi. A me piace mandarvi al manicomio", ha tuonato il cavaliere del dating-show in un messaggio social che ha fatto il giro della rete durante la pausa dalle registrazioni.

Anche la nuova chioma bianca di Armando sta suscitando risate e commenti di scherno da parte di molti internauti, quindi non è da escludere che il diretto interessato decida di intervenire un'altra volta per motivare le sue scelte personali e per spiegare che è libero di mostrarsi come vuole sia nella vita di tutti i giorni che in televisione.