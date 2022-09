L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne deve ancora iniziare, ma circolano già voci sul cast che animerà la prima parte di stagione, soprattutto sul fronte giovani. Amedeo Venza, infatti, si è fatto portavoce di un rumor piuttosto spiazzante sui ragazzi che sono stati scelti per il nuovo Trono Classico. Pare che gli addetti ai lavori non stiano apprezzando il comportamento di uno dei tronisti. Visto che l'identità di questo protagonista già in bilico non è ancora trapelata, potrebbe trattarsi di uno dei due Federico oppure di una delle ragazze.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e donne debutterà su Canale 5 martedì 20 settembre, un giorno dopo rispetto al previsto.

I vertici Mediaset, infatti, lunedì 19 hanno deciso di lasciare spazio a uno speciale in diretta sui funerali della Regina Elisabetta II, che saranno trasmessi proprio nell'orario in cui avrebbe dovuto esordire il dating show dopo la lunga pausa estiva.

La puntata che verrà mandata in onda tra cinque giorni, però, è stata registrata lo scorso 30 agosto, quindi si sa già cosa è accaduto in studio e chi sono i protagonisti del cast 2022/2023.

Nel corso delle prime due riprese stagionali, Maria De Filippi ha presentato sia le dame e i cavalieri del Trono Over che i quattro ragazzi che cercheranno l'anima gemella comodamente seduti sulla poltrona rossa.

Il gossip sui giovani di Uomini e Donne

Nella giornata di giovedì 15 settembre, Amedeo Venza ha spiazzato riportando un'indiscrezione su quello che starebbe succedendo dietro le quinte del popolare dating show.

"Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate da un po' e c'è già un tronista che non va a genio agli addetti ai lavori", ha fatto sapere influencer con una storia su Instagram-

Secondo questo rumor, uno dei quattro protagonisti del Trono Classico 2022/2023 starebbe già facendo storcere il naso agli stessi autori che l'hanno voluto nel cast.

Il pugliese non ha rivelato il nome del giovane che non starebbe convincendo i membri della redazione sin dalle prime puntate.

Federica Aversano e Lavinia Mauro si sono subito inserite nelle dinamiche della trasmissione interagendo con i corteggiatori e anche con i senior: la napoletana, in particolare, ha catturato l'attenzione di Riccardo Guarnieri, che per stava per dichiararsi per lei se non fosse che per farlo avrebbe dovuto rinunciare al suo posto fisso nel parterre.

Le anticipazioni dei primi appuntamenti con Uomini e Donne

Per quanto riguarda i tronisti uomini della nuova edizione del format condotto da Maria De Filippi, in queste settimane di riprese si è parlato poco o nulla di loro se non per una segnalazione che è arrivata sul recente passato di uno.

Anche se in studio non è mai stato affrontato l'argomento, in rete si è discusso parecchio di uno scambio di messaggi tra Federico Dainese e un'ex dama del Trono Over: i due si sarebbero sentito fino a poco prima che lui venisse ufficializzato nel cast di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda Federico Nicotera, le anticipazioni delle prime cinque registrazioni alle quali ha partecipato fanno sapere che ha mandato via la maggior parte delle sue corteggiatrici e anche quelle che avevano contattato la redazione per poterlo conoscere.

Potrebbe essere uno dei Federico il protagonista che si nasconde dietro al gossip che Amedeo Venza ha lanciato in queste ore?