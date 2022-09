Quando mancano pochi giorni a nuove registrazioni, i fan di Uomini e donne sono ancora concentrati su quello che è accaduto la scorsa settimana in studio. Le anticipazioni della prima e della seconda puntata 2022/2023 del dating-show, fanno sapere che Gemma è stata corteggiata da Didier per una sola serata: dopo qualche bacio, il cavaliere ha chiuso la conoscenza. Riccardo ha cercato di dichiararsi per la tronista Federica ma, temendo di essere eliminato, ha desistito dal compiere questo gesto.

Aggiornamenti sul ritorno in tv di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando gli studi di Uomini e Donne hanno riaperto i battenti dopo la lunga pausa estiva.

Il 30 e 31 agosto, infatti, sono state registrate le prime due puntate della nuova edizione, quelle che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 19 settembre.

Tra le anticipazioni più interessanti del debutto, spiccano quelle sull'inizio di stagione di Gemma Galgani. Rientrata dalle vacanze senza nuovi ritocchini estetici da sfoggiare, la torinese ha subito bisticciato con Tina Cipollari.

L'opinionista ha punzecchiato la storica rivale sui mancati cambiamenti al proprio aspetto fisico, cosa alla quale aveva abituato tutti nelle ultime annate.

A restituire il sorriso alla dama del Trono Over, è stata la notizia che un signore di Lugano ha contattato la redazione esclusivamente per poterla conoscere.

Gli scontri negli studi di Uomini e Donne

Maria De Filippi, dunque, ha presentato a Gemma il signor Didier, un distinto svizzero che l'ha subito colpita per eleganza e portamento.

Gli spoiler della registrazione di Uomini e Donne del 31 agosto, però, sono meno positivi per la sfortunata Galgani. Chi ha assistito alle seconde riprese della nuova edizione, ha raccontato che la dama e il cavaliere sono usciti a cena insieme, si sono trovati bene ed è scappato anche qualche bacio.

Al rientro in studio, però, l'uomo ha fatto un improvviso dietrofront ed ha comunicato a tutti la sua intenzione di interrompere la conoscenza con la 72enne.

A colpire il pubblico presente, è stata anche l'assenza nel parterre di Biagio Di Maro. Il napoletano è l'unico veterano a non essere stato riconfermato nella stagione 2022/20223, e insistenti rumor sostengono che sarebbe stata la conduttrice a non volerlo più nel cast perché indispettita dal modo in cui venivano trattate molte dame.

Due settimane al debutto di Uomini e Donne

Nel corso delle prime due puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, sono anche stati presentati i quattro tronisti.

La studentessa Lavinia Mauro, l'odontotecnico Federico Dainese, l'ingegnere aeronautico Federico Nicotera e la mamma Federica Aversano sono i protagonisti del Trono Classico 2022/2023 (si tratta di tre vecchie conoscenze della trasmissione e di uno sconosciuto).

Riccardo Guarnieri non ha perso tempo e si è subito avvicinato all'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: dopo un ballo a centro studio, il cavaliere ha apertamente detto di volersi dichiarare per la bella napoletana. Quando Maria De Filippi gli ha ricordato che per conoscere la giovane tronista avrebbe dovuto rinunciare al posto fisso nel parterre degli Over, il pugliese ha fatto dietrofront e non ha voluto rischiare l'eliminazione definitiva dal dating-show.

Le registrazioni del programma di Canale 5, riprenderanno nei prossimi giorni: il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che quelle della terza e della quarta puntata dovrebbero avere luogo mercoledì 7 e giovedì 8 settembre, a circa una decina di giorni di distanza dal ritorno in televisione (attualmente previsto per lunedì 19 alle ore 14:45).