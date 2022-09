Ci sono interessanti novità in merito alle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 26 al 30 settembre. Come ampiamente anticipato, le trame prenderanno una svolta verso il giallo mostrando le indagini in merito al tentato omicidio di Roberto e Marina. A quanto pare qualcuno proverà ad avvelenare i due, mettendo in moto le indagini della polizia, che convocheranno subito qualcuno che potrebbe volercela a morte con loro due.

Nel frattempo Nunzio vivrà momenti difficili con Chiara e si troverà a dover prendere una decisione molto sofferta.

Problemi anche per Viola ed Eugenio, la cui crisi sentimentale si farà sempre più profonda.

Roberto e Marina avvelenati

È stato rivelato un dettaglio molto importante in merito al tentato omicidio di cui saranno vittime Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). A quanto pare i due subiranno un tentativo di avvelenamento. Per quanto non ci sia la conferma ufficiale, sembra piuttosto probabile che il veleno è contenuto all'interno del dono che i due riceveranno nella puntata di venerdì 16 settembre e che l'imprenditrice Giordano sembrerà apprezzare molto.

Cibo, fiori o forse altro? Non viene chiarita la natura del regalo, ma in qualche modo uno dei due o entrambi verranno a contatto con la sostanza tossica.

A quanto pare nessuno di loro sarà in pericolo di vita, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Un posto al sole, trame 26-30 settembre: Lara e Lia tra i primi sospettati

Con l'ingresso di Lia (Chiara Mastalli) erano stati in molti a sospettare una collaborazione tra lei e Lara (Chiara Conti). Lo sviluppo delle trame sembra però suggerire uno sviluppo diverso, ciò nonostante le due entreranno di diritto nei sospettati.

In particolare le anticipazioni rivelano che Martinelli verrà convocata per rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Purtroppo non vengono dati altri dettagli, anche se la sensazione è che la soluzione del caso non sarà affatto scontata.

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 settembre: Nunzio prende una difficile decisione

Nei prossimi episodi di Upas si potrà assistere a un peggioramento della crisi matrimoniale tra Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin). Quest'ultima avrà bisogno di tempo per elaborare il trauma per l'attentato e si allontanerà sempre più dal marito, mentre a nulla varranno i tentativi di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) di far riavvicinare la coppia.

Nel frattempo per Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi) la vita a Capo Verde non scorrerà serenamente come i due avevano previsto. In seguito all'ennesimo incidente, dovuto alle insane abitudini della ragazza, il figlio di Franco si troverà infatti a dover fare una scelta molto dolorosa.