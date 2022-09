Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Nel corso delle recenti puntate di Upas si è assistito al ritorno in scena di Salvatore Cerruti, frizzante amico di Mariella.

Salvatore sta soffrendo per amore, dato che il suo storico fidanzato lo ha tradito. Tuttavia ben presto potrebbe esserci un nuovo amore per Sasà.

Upas: Salvatore si spoglia a casa di Mariella

Nel corso delle recenti puntate di Upas si è assistito al ritorno in scena di Salvatore. Quest'ultimo sta soffrendo a causa del suo ex Bruno, il quale si è fidanzato con un ragazzo più giovane.

Salvatore non riesce ad accettare questa nuova storia d'amore e si chiede se il suo ex lo abbia mai veramente amato. Pertanto si presenta a casa della sua fedelissima amica Mariella, alla quale racconta le sue sofferenze. Sasà, preso da un senso di sconforto, inizia a mettersi a confronto con il nuovo fidanzato di Sarti. Cerruti finirà per togliersi la camicia pur di dimostrare di avere muscoli scolpiti quanto il suo rivale in amore. Tuttavia sembra essere un gesto senza senso, dato che Sarti non è presente e non può vederlo. Ad un certo punto, però, bussa la porta ed a gran sorpresa entra Castrese, il fratello di Speranza. Il ragazzo è visibilmente in imbarazzo ed inizialmente fraintende la situazione, del resto non poteva immaginare che Salvatore fosse gay.

Upas: il giovane Altieri potrebbe rivelare una grande novità

Dunque la puntata è proseguita con Mariella e Salvatore che spiegano a Castrese il malinteso. Ad un certo punto il ragazzo sembra capire che ha frainteso la situazione. Tuttavia, considerando che gli autori di Upas non lasciano mai nulla al caso, bisognerebbe dare una spiegazione a questa scena.

Da sottolineare che siamo nel campo delle ipotesi, c'è da dire però che questa grottesca vicenda potrebbe avere un'evoluzione davvero romantica. Castrese, difatti, potrebbe essere gay, anche se magari non ha avuto ancora il coraggio di fare coming out. Del resto il ragazzo ha un padre non propriamente moderno, e questo potrebbe creargli non pochi problemi.

Upas, possibile nuova amore fra Altieri e Cerruti

Da ricordare sempre che si tratta di ipotesi, e non di vere e proprie anticipazioni. Tuttavia nel corso delle prossime puntate potrebbe scoccare la scintilla fra Salvatore e Castrese. Magari quest'ultimo potrebbe finalmente trovare il coraggio di essere se stesso. Difatti potrebbe delinearsi un'interessante storyline, considerando la mentalità chiusa e retrograda di Espedito. Altieri senior, difatti, non accetterebbe di buon grado l'omosessualità di suo figlio, ma con il tempo potrebbe cambiare atteggiamento.