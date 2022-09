Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 26 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Viola non sembrerà disposta a buttarsi alle spalle quanto accaduto e a ritrovare la serenità con il marito. Lo stato d'animo della ragazza farà preoccupare non poco Raffaele, il quale vorrebbe fare qualcosa per aiutarla. Niko, invece, non si darà per vinto, continuando a fare la guerra a Micaela.

La polizia continuerà a indagare per scoprire chi possa essere il responsabile del tentato omicidio di Marina e Roberto.

Filippo, al contempo, prenderà in mano le redini dei cantieri.

Upas, trama 26/9: la giovane Bruni ancora in crisi

Nel corso della puntata di Upas del 26 settembre sarà dato ancora spazio alle vicende personali della giovane Bruni. Quest'ultima continuerà a essere affetta da una sorta di sindrome del sopravvissuto, non riuscendo a non provare sensi di colpa nei confronti di Susanna. Tuttavia la ragazza sarà anche traumatizzata a causa del fatto di aver rischiato di morire. Inconsciamente serberà rancore nei confronti del marito Eugenio Nicotera e non riuscirà a ritornare a casa con lui.

Considerando tutta questa situazione, Raffaele inizierà a preoccuparsi per le sorti del matrimonio della giovane.

Pertanto deciderà di agire per cercare di limitare i danni. Giordano si rivolgerà al figlio Diego, chiedendogli di parlare con Viola, in modo da consigliarla e spingerla a far pace con il consorte.

Tuttavia non viene anticipato se Diego asseconderà o meno la richiesta del padre. Il ragazzo, del resto, potrebbe non volersi intromettere nella vita privata della sorellastra.

Un posto al sole, spoiler 26 settembre: braccio di ferro fra Niko e Micaela

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 26 settembre, Niko e Micaela continueranno a litigare, contendendosi l'affido di loro figlio. In questo questo trambusto i due perderanno di vista la cosa più importante: la serenità del bambino.

Difatti il piccolo Jimmy inizierà a risentire gli effetti di questa guerra familiare.

Upas, anticipazioni del 26/9: Filippo torna ai cantieri

Nel corso della puntata di Upas del 26 settembre sarà dato spazio anche alla storyline più intrigante del momento. Ferri verterà ancora in condizioni critiche, mentre la polizia cercherà di fare luce sull'accaduto.

Suo figlio Filippo, invece, si troverà a dover prendere una decisione importante. Il giovane dovrà far ritorno ai cantieri, prendendo in mano il comando dell'azienda in quanto Marina e Roberto sono in ospedale. Sartori, però, si troverà in grande affanno, dovendo gestire anche la radio in assenza di Chiara.