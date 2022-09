La soap opera Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. La puntata trasmessa venerdì 9 settembre è stata caratterizzata dalla proposta di matrimonio di Roberto Ferri a Marina Giordano, tuttavia sull'episodio è aleggiata l'ombra misteriosa di Lia.

Quest'ultima ha iniziato a muoversi liberamente per casa Ferri e nel parco di Palazzo Palladini, mentre negli spettatori si è fatta sempre più forte la sensazione che la donna nasconda qualcosa. Tale sospetto è stato in parte confermato dall'ambiguo finale di puntata, con Roberto e Marina che festeggiavano, mentre Lia li osservava dall'alto con uno sguardo inquietante.

Un posto al sole, puntata del 9 settembre: Fabrizio vuole il divorzio da Marina

La puntata non è iniziata sotto il migliore degli auspici. Mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) battibeccavano amabilmente, quest'ultima ha ricevuto un email da parte di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), che l'ha molto turbata.

L'uomo, in modo molto freddo e distaccato, ha ribadito alla moglie di aver avviato le pratiche di divorzio ed è sembrato alquanto desideroso di chiudere in fretta la questione. Rosato non si è visto nel corso dell'episodio, ma è altamente probabile che tale personaggio ricomparirà più avanti e avrà il suo spazio in questa storyline.

La proposta di matrimonio di Roberto a Marina

Dopo la morte di Susanna, gli spettatori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi una lieta notizia. Roberto ha chiesto a Marina di sposarlo e la donna non ci ha pensato due volte ad accettare.

Una buona notizia, che però è stata in parte sporcata dal cliffhanger finale.

Mentre i due erano intenti ad abbracciarsi e a gioire, Lia li osservava dalla finestra, in modo piuttosto inquietante. Risulta complesso interpretare questa scena. Lia era gelosa? Arrabbiata o forse solo sorpresa? Difficile capirlo, ma la sensazione è che qualcosa di brutto stia per accadere.

Un posto al sole: Il mistero legato a Lia

Le teorie su Lia non si contano, ed è difficile davvero, al momento, capire quale sia la verità. Figlia di Ferri, Ranieri o Tancredi. Complice di Fabrizio o di Lara. Sorella o figlia di Alberto, Alessandro o Eleonora Palladini. E ancora, donna in cerca di vendetta per Miriam o chissà per quale altro crimine di Roberto Ferri e Marina Giordano.

Nel corso della puntata la donna ha avuto modo di conversare amabilmente con Raffaele, ma questo non ha attenuato i sospetti su di lei. Quando Lia è in scena si percepisce chiaramente che nasconda qualcosa. Ci sono inoltre due punti che sembrano abbastanza chiari e che sono stati confermati anche in questa puntata. Lia è interessata a Palazzo Palladini e a Roberto e Marina. Resta ovviamente da capire cosa voglia realmente.