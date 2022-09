Piacevoli sorprese e inaspettati colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse dal 3 al 7 ottobre in prima visione sui teleschermi di Rai 3. Le trame della soap opera, ambientata sul Golfo di Posillipo, rivelano che le nozze di Viola Giordano ed Eugenio Nicotera finiranno, mentre inizierà il processo ai danni di Chiara Petrone.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 ottobre: Chiara sale sul banco degli imputati

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre in prima visione su Rai 3, rivelano che ci saranno innumerevoli colpi di scena.

Entrando nei dettagli, Chiara e Nunzio avranno un acceso confronto al rientro a Napoli dopo il viaggio a Capo Verde. Renato, intanto, sarà sempre più deciso a contrastare il progetto della casa vacanze di Alberto Palladini. Lara prenderà un’improvvisa decisione, mentre Chiara salirà sul banco degli imputati e per questo Nunzio non la lascerà sola nemmeno un istante.

Renato Poggi (Marzio Honorato), nel frattempo, convincerà Otello (Lucio Allocca), appena tornato a Napoli, a schierarsi contro il progetto di Alberto (Maurizio Aiello). Micaela, invece, cercherà di portare Jimmy dalla sua parte, promettendogli tranquillità e spensieratezza. Dall’altra parte, Niko sarà sempre più addolorato per le conseguenze di questa faida famigliare.

Viola accusa dei sensi di colpa per la fine delle nozze con Eugenio

Nelle puntate 3-7 ottobre di Upas, Chiara apparirà sconvolta a causa del responso del processo. Per questo motivo Nunzio si sentirà in dovere di proteggerla sempre di più. Viola (Ilenia Lazzarin) accuserà dei sensi di colpa per non essere riuscita a superare la fine delle nozze con Eugenio.

Jimmy, intanto, aiuterà suo papà, facendo la conoscenza di un personaggio davvero inaspettato. Speranza racconterà a Mariella che Samuel è troppo remissivo. La zia, a questo punto, prenderà come esempio Guido, il quale assomiglia tantissimo al ragazzo. Una conversazione che purtroppo verrà spiata da quest’ultimo.

Diego ha un interesse per Lia

Lia, invece, potrebbe avere uno scheletro nell’armadio. A tal proposito, Diego sembrerà avere un interesse verso la nuova domestica di Palazzp Palladini. Allo stesso tempo, Guido cercherà di "riabilitarsi" agli occhi della moglie, in quanto vuole dimostrarle di essere più combattivo di quanto si immagina. Il padre di Vittorio riuscirà a far cambiare idea a Mariella? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per vedere come evolverà questa storyline.