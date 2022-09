Da non perdere gli spoiler Upas degli episodi in onda dal 3 al 7 ottobre 2022 su Rai 3. Viola deve affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio con Eugenio, ma non è affatto pronta. I sensi di colpa la turberanno ancora di più, peggiorando lo stato d'animo nel quale è già. Sofferenza e disperazione saranno le sue compagne giornaliere, anche se Ornella e Raffaele proveranno a farle coraggio.

Attenzione anche a Lia, la misteriosa cameriera che ora vive nell'appartamento di Roberto Palladini. Nel corso delle prossime puntate, si scoprirà qualcosa di più sul suo passato e sui reali motivi che l'hanno spinta a stare a così stretto contatto con Ferri.

Un Posto al sole, anticipazioni 3-7 ottobre: Viola davanti alla fine del matrimonio con Eugenio

La crisi era da tempo nell'aria. Viola, dopo quanto successo a Susanna, non è riuscita a perdonare Eugenio. Ha iniziato ad avere paura del suo lavoro, rendendosi conto della reale possibilità che possa mettere in pericolo tutta la sua famiglia, come infatti è successo.

La giovane Bruni si è così allontanata sempre di più da Eugenio e i vani tentativi di Ornella di farli riavvicinare sono stati completamente inutili. Come se non bastasse, ora Viola vive un periodo di grande sofferenza psicologica dovuta al trauma subito.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, Viola dovrà affrontare la fine del matrimonio con Eugenio.

Per lei non sarà affatto semplice, anche perché si sentirà profondamente in colpa, sia nei suoi confronti che di quelli della sua famiglia. Ma è davvero finito tutto tra loro due?

Un Posto al sole, puntate dal 3 al 7 ottobre 2022: Lara spiazza Roberto e Marina

Torna protagonista Lara, dopo un lungo periodo di assenza. Secondo gli spoiler di Un Posto al sole, Lara prende una decisione inaspettata e improvvisa che spiazza sia Marina che Roberto.

Chi e cosa riguarderà?

nel frattempo, Nunzio convince Chiara a tornare in Italia per affrontare il processo. Scappare davanti alle responsabilità non serve a nulla. La giovane Petrone rimane però sconvolta dalla decisione del giudice.

A quel punto, Nunzio fa una proposta inaspettata a Chiara, che rimane senza parole.

Chi è davvero Lia? Spoiler Upas 3-7 ottobre

Il mistero legato a Lia (sempre che si chiami così) si infittisce. Come mai è così interessata alla relazione tra Roberto e Marina? E ancora, che cosa la lega a Palazzo Palladini? Nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre, si farà luce sul passato di Lia, venendo a conoscenza di interessanti retroscena.

Infine, Niko sarà molto preoccupato dalla possibilità che Micaela vinca la causa, dato che guadagnerà sempre più fiducia da parte di Jimmy. Il bimbo, però, deciso ad aiutare il padre, finirà per mettersi nei pasticci.