Continua l'appuntamento settimanale con gli episodi di Un posto al sole (Upas), la famosa soap opera partenopea ambientata a Posillipo e con protagonisti Patrizio Rispo, Marina Giulia Cavalli, Maurizio Aiello, Nina Soldano e Beppe Zarbo. Gli spoiler che riguardano le puntate che verranno trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022 sono ricche di novità e colpi di scena. Oltre al dolore per la perdita di Susanna che continua a soffocare Niko e tutti gli inquilini di palazzo Palladini, le anticipazioni della soap mettono in risalto l'attentato a Marina e Roberto, l'allontanamento di Viola da Eugenio a seguito della sparatoria in cui la ragazza è rimasta coinvolta e la sempre più forte complicità fra Michele e Fabiola.

Upas va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:50. Le repliche della soap possono essere riviste in qualunque momento su RaiPlay.

Spoiler di Upas dal 19 al 23 settembre: Ferri e Marina vittime di un attentato

Negli spoiler di Upas relativi agli episodi che andranno in onda la terza settimana di settembre, Marina e Roberto vivono momenti di terrore in quanto sono vittime di un attentato. I due non si capacitano e non riescono a capire chi possa avercela tanto con loro. Nel frattempo, il giorno dedicato a San Gennaro, Guido fa di tutto per fare interagire Saviani e Fabiana, i quali sembrano essere fatti l'uno per l'altra. Mariella cerca di confortare Sasà, il quale è distrutto, in quanto crede che Bruno non abbia mai ricambiato i suoi sentimenti.

Tuttavia, qualcuno finisce per fraintende tale vicinanza. Mentre la polizia compie le indagini al fine di scoprire chi possa odiare Roberto e Marina a tal punto da volerli morti, Viola appare confusa al pensiero di dover tornare a lavorare come insegnante. Altieri prende una importante decisione, in quanto vuole essere d'aiuto a Cerry.

Viola sempre più lontana da Nicotera

Sebbene il ritorno a scuola abbia motivato e dato nuove energie a Viola, la ragazza non riesce a togliersi dalla mente l'attentato e la morte dell'amica Susanna; inoltre, Bruni appare sempre più lontana dal marito, che ritiene responsabile di quanto accaduto. Intanto, Niko vuole affrontare in modo pacifico Micaela riguardo la situazione di loro figlio Jimmy, ma ci ripensa a causa di un comportamento della ragazza.

Fabiana e Michele sempre più complici

Ornella invita a cena il genero con l'intento di far riavvicinare Viola e il magistrato. Frattanto, Niko è molto preso dalla causa contro la mamma di Jimmy, senza rendersi conto di causare stress nel bambino. Fabiana e Saviani appaiono sempre più complici ma, sfortunatamente, la donna deve andare via da Napoli.