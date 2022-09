Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano, per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, svelano che Filippo dovrà cavarsela da solo nella gestione dei cantieri. Nel frattempo continuerà il braccio di ferro tra Micaela e Niko per la gestione del piccolo Jimmy. Eugenio, intanto, tenterà di salvare il suo matrimonio organizzando un viaggio romantico assieme a Viola, mentre Lara negherà alla polizia ogni coinvolgimento riguardo l'attentato ai danni di Marina e Ferri.

Alberto, infine, capirà di voler stare assieme a Clara e proseguirà nel suo progetto di costruzione di una casa vacanze, nel frattempo Nunzio eviterà che lui e Chiara vengano rapinati.

Proseguiranno le tensioni tra Viola e Nicotera

Le trame di Un posto al sole per le puntate dal 26 al 30 settembre anticipano che continueranno le indagini da parte delle Forze dell'Ordine in merito al misterioso avvelenatore.

A proseguire saranno anche le ruggini tra Nicotera e Viola, i quali saranno ancora scossi dagli eventi legati all'attentato e ciò influirà negativamente nell'armonia della coppia.

Raffaele, intanto, sarà in pena per i contrasti da moglie e marito, così proverà a coinvolgere Diego. La gestione del piccolo Jimmy, invece, rappresenterà ancora il fulcro del braccio di ferro tra i genitori Micaela e Niko.

Eugenio, deciso a salvare il suo matrimonio, sceglierà di organizzare una breve vacanza romantica assieme a Viola, sebbene quest'ultima avrà una reazione inaspettata che spiazzerà il magistrato.

Gli inquirenti, successivamente, noteranno alcuni atteggiamenti sospetti da parte di Lara e cominceranno a indagare su di lei.

Lara negherà ogni coinvolgimento nell'attentato ai danni di Ferri e Marina

Lara dichiarerà alla polizia di essere innocente, quindi negherà ogni coinvolgimento riguardo all'attentato subito da Marina e Ferri.

Viola, invece, farà presente di aver bisogno di un po' di tempo per metabolizzare gli ultimi accadimenti, mentre i suoi genitori spereranno che l'amore tra lei ed Eugenio possa trionfare.

Nunzio non saprà come rapportarsi a Chiara e deciderà di chiedere a Rossella un suggerimento in merito, sebbene tale richiesta di aiuto non sarà affatto gradita a Riccardo.

Franco, in vista del prossimo processo a carico di Chiara, sarà in ansia per ciò che potrebbe accadere al figlio, nel frattempo Alberto sarà più che mai intenzionato a voler stare con Clara e deciderà di continuare il progetto di costruzione della casa vacanze.

Nunzio e Chiara saranno aggrediti da dei rapinatori ma il ragazzo riuscirà a far sì che non vengano derubati anche se sarà costretto a compiere un gesto inaspettato.

Otello, in ultimo, sarà accolto con entusiasmo dagli amici di Palazzo Palladini e sarà titubante se opporsi o meno alla casa vacanze che sta progettando di costruire Alberto.