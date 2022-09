Con la puntata di venerdì 23 settembre si chiude la settimana di programmazione di Un Posto al sole, che è stata davvero molto intensa. L'episodio va in onda come sempre su Rai 3 alle 20:50 e può essere visto in replica su RaiPlay. Di seguito, le anticipazioni del nuovo episodio Upas.

Un Posto al sole episodio 6030 venerdì 23 settembre 2022

Marina, dopo essersi svegliata dal coma, ha subito fatto il nome di Lara Martinelli, la donna che secondo lei ha spedito la bottiglia di champagne avvelenata. Ma occhio, perché un'intuizione potrebbe cambiare tutto: cosa ci faceva Fabrizio a casa sua e di Ferri proprio quando sono stati male?

Gli inquirenti non escluderanno nessuna pista ma, nelle nuove puntate di Un Posto al sole, la prima a essere interrogata sarà Lara.

Nel frattempo, Viola è tornata a scuola ma, forse travisando la situazione, ha avuto un attacco di panico dopo che due ragazzini in scooter si sono avvicinati a lei. A farle coraggio è stato Guido, che passava di lì per caso.

Ornella tenterà di far riavvicinare la figlia a Eugenio, ma sarà tutto inutile. Pare che la distanza tra i due sia ormai incolmabile.

Un Posto al sole, anticipazioni 23 settembre: Chiara sospettata di aver avvelenato Marina e Roberto

Fabrizio ha risposto a Marina di essere passato da casa per riportarle alcune cose, stupito dal suo terzo grado.

Come se non bastasse, è proprio grazie a lui se i soccorsi sono arrivati in tempo. Anche le registrazioni visionate dalla polizia sembrano escludere ogni responsabilità.

Gli inquirenti hanno così un'intuizione: e se fosse stata Chiara Petrone ad aver avvelenato Marina e Roberto? Non escludendo alcuna pista, la pm ha interrogato anche Lia, che è sembrata parecchio preoccupata dalle sue insistenti domande.

Il giallo si infittisce.

Raffaele continuerà a sentirsi in colpa, dopo aver raccontato alla polizia il motivo del licenziamento di Silvana, architettato anzitempo dalla perfida Lara. E proprio per questo, la povera domestica dovrà comunque dare la sua versione agli inquirenti.

Niko senza scrupoli contro Micaela: spoiler Un Posto al sole

Dopo la scomparsa di Susanna, Niko ha in mente solo un obiettivo: proteggere Niko da altri dolori e da una madre che non gli garantirebbe stabilità. Nonostante l'intervento mediatore di Manuela e Serena, Niko continua con la linea dura.

In questo modo, però, Niko non si accorge del grande dolore che sta provando Jimmy. Il bimbo non riesce più a reggere la tensione accumulata in queste settimane.

Ma la testa di Niko è altrove, in particolar modo dopo che Micaela ha lo ha diffidato. Ora, aiutato da Alberto, terrà la linea dura.

Aumenta la sintonia tra Michele e Fabiana, che sembrano due adolescenti alla prima cotta. Strano, per un uomo così razionale e tutto d'un pezzo come Saviani. Peccato che Fabiana debba lasciare Napoli, proprio quando le cose si stavano facendo interessanti. Ma mai dire mai, chissà che finalmente anche Michele non ritrovi il sorriso al fianco di una donna.